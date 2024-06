La Clai si rinforza Arriva l’esperta Pomili

La Clai sta prendendo forma. L’ultimo acquisto in ordine temporale è Valentina Pomili esterno trentenne di Macerata. La neobiancoblù nelle ultime stagioni ha sempre giocato in A2, dal 2019 al 2021 con la maglia della Macerata, poi all’Olimpia Teodora Ravenna (2021/2022), successivamente a Sassuolo (2022/2023), mentre nell’ultimo torneo era alla Futuro Giovani Busto Arsizio.

Nell’annata 2019/2020 Valentina ha vinto la Coppa Italia di A2. Nell’esperienza a Sassuolo si è infortunata a un ginocchio, in 11 gare ha però messo a segno 153 punti e 17 muri. Numeri che dicono come la Pomili possa essere un fattore nello scacchiere di Nello Caliendo. La giocatrice porta anche esperienza, un dettaglio che non guasta mai in una squadra appena salita di categoria; non è da escludere possa arrivare qualche altro elemento con le stesse qualità, andando a creare lo zoccolo duro di un gruppo con ampi margini di miglioramento.

Nelle ultime settimane sono arrivate alla corte di Caliendo la schiacciatrice Irene Mescoli (2006), modenese e futuribile, e la ventenne palleggiatrice Matilde Pinarello. Si registra inoltre il ritorno della centrale Beatrice Bacchilega che arriva dalle esperienze alla Libertas Forlì e al Mosaico Ravenna. Sono state confermate Sofia Migliorini (centrale), Alessia Mastrilli (libero) e Sofia Cavalli (palleggiatrice). Mentre dal settore giovanile è stata promossa la centrale Chiara Arcangeli (2008).

All’appello manca un altro libero e una schiacciatrice che possa occupare più spot su tutti i fronti; la società ha già individuato il prossimo obiettivo e conta di chiudere la trattativa entro questo fine settimana. Poi la dirigenza sarà vigile sul mercato; dovesse capitare qualche occasione che possa innalzare il tasso tecnico del gruppo, non se la farà sfuggire. Si sta lavorando anche sul fronte societario, dove il club diventerà una srl; l’altro fronte aperto è il campo di gioco. Bisogna abbandonare la Palestra Volta e avere un nuovo terreno di gara, il PalaRuggi è la prima opzione. In seconda battuta la Palestra Cavina dove è più facile trovare spazio per le partite casalinghe. La promozione in serie A2 ha cambiato tante carte in tavola, la Clai un po’ alla volta si sta adeguando per non farsi trovare impreparata.