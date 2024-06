La Clai vince ancora e vola in A2: è storia. Stagione perfetta per le ragazze di Caliendo

CLAI

3

VILLA CORTESE

0

(25-18; 25-16; 25-21)

CLAI : Cavalli 4, Esposito 21, Rubini 7, Cammisa 9, Rizzo 7, Migliorini 10; Casotti, Rita Arcangeli, Lanzoni, Gaffuri, Missiroli, Fazziani, Chiara Arcangeli. All. Caliendo.

VILLA CORTESE: Anna Lualdi 1, Elli 12, Ferravante 11, Citterio 3, Pozzi 6, Fenzio 2, Franchi; Ottaviani, Olivares 1, Ruffini, Bongini, Ballarino All. Massimo Lualdi.

Arbitri: Peggia, Miggiano.

Missione compiuta. La Clai stavolta non ha mancato l’obiettivo battendo Villa Cortese si è presa la promozione in serie A2. Una promozione storica e tanto attesa dalle ragazze biancoblù: quella che si è chiusa ieri sera è stata un’annata straordinaria per la formazione di coach Nello Caliendo. Dopo la finale persa della scorsa stagione, società e allenatore non si sono persi d’animo e hanno costruito un gruppo ancora più forte.

Una Clai Imola capace di perdere solo due partite in campionato e una in Coppa Italia, tre passi falsi in una stagione la dicono lunga su quanto Cavalli e compagne sono state superiori alle avversarie. Ieri alla palestra Volta, gremita di gente, l’ultima perla con la tredicesima vittoria casalinga in altrettante uscite, a farne le spese il Villa Cortese.

Le lombarde hanno cercato in tutte le maniere di mettere il bastone fra le ruote alle padrone di casa, ma non ci sono riuscite. La Clai ha preso subito in mano le redini del match, le lombarde anche stringendo i denti non sono riuscite a creare troppi pericoli alle padrone di casa; nella seconda parte di set Imola ha spinto sull’acceleratore e non c’è stato più niente da fare. L’1-0 è arrivato con il punteggio di 25-18. Il secondo parziale non è stato tanto diverso, Villa ha provato a rallentare il gioco, ma la Clai sfruttando un po’ tutte le zone del campo è riuscita ancora una volta ad imporre la propria legge. Nel terzo le imolesi hanno cominciato a sentire il traguardo più vicino, c’è stato un po’ di braccino, ma alla fine è arrivata l’apoteosi che la Clai aspettava da un anno, il punto decisivo di Sara Esposito.

Di questi tempi a giugno 2023 la finale persa con il Volley Team Bologna, stavolta le cose sono andate come dovevano andare, grazie alle strategie di un allenatore come Caliendo e un gruppo dove tutte cantano e portano la croce.

Un team di cannibali che davanti al proprio pubblico non ha mai perso e concesso solamente 5 set alle avversarie. La Clai sale così in A2. Dopo 20 anni, allora era il Famila, ora è la Clai, la città imola è di nuovo in serie A. In realtà nella stagione 2007/08 ci fu anche la Minetti Infoplus che approdò da Vicenza sulle rive del Santerno per giocare nel campionato di serie A femminile per poi fare ritorno da dove era venuta neanche un anno dopo. Un traguardo, quello della Clai, raggiunto meritatamente da un club capace di programmarlo nelle ultime annate agonistiche; vincere non è mai semplice, le ragazze biancoblù ci sono riuscite con carattere, determinazione e leadership.

A esultare al fischio finale con loro, tutto lo staff e la società anche il sindaco Marco Panieri: "Complimenti alle ragazze della Csi Clai Imola che hanno ottenuto la promozione in serie A2. Sono un grande orgoglio per la nostra città, una ulteriore dimostrazione del valore che esprime il nostro tessuto sportivo".