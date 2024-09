La Clai vuole crescere ancora: "Dimostriamo il nostro valore"

Ultimo impegno casalingo nel precampionato della Clai Imola.

La squadra di coach Nello Caliendo affronta infatti oggi al PalaRuggi alle ore 19,30 le marchigiane della Pieralisi Volley Jesi, formazione di buon valore cheparteciperà alla serie B1 e nella quale da un paio di stagioni milita l’ex opposto imolese Sofia Moretto.

Dopo le buone prestazioni viste nella Clai Cup- Memorial Spadoni, Bulovic e compagne avranno quindi l’ennesima occasione per verificare sul parquet lo stato della propria condizione fisica e per affinare ulteriormente l’intesa tra di loro sia dal punto di vista della tecnica individuale sia per quanto riguarda la qualità del gioco proposto.

La formazione è apparsa in netta crescita rispetto alle ultime uscite e il lungo percorso di avvicinamento verso l’esordio in campionato del 6 ottobre a Messina sta procedendo in maniera molto positiva e incoraggiante.

Ciò che è piaciuto maggiormente nelle gare disputate contro Cuneo e Perugia, entrambi team dalle enormi potenzialità, è stato il carattere messo in campo dalle ragazze in casacca Clai, che non hanno

mai spesso di combattere nonostante la differenza di valori rispetto alle rivali incontrate e che sono anche state capaci a tratti di proporre una pallavolo varia e davvero di buon livello.

Lo staff tecnico ha avuto la possibilità di effettuare le opportune rotazioni e di vedere quindi

all’opera tutti gli elementi del roster e questo aspetto diventa importante se si considera il fatto che tra appena dieci giorni si cominceranno a giocare quelle gare che mettono in palio punti

pesanti per la classifica.

"Questo primo periodo di preparazione – dice la giocatrice Irene Mescoli – è stato caratterizzato da alti e bassi e da alcuni infortuni che ci hanno destabilizzato. Sono comunque successe anche cose belle, tra cui il torneo che abbiamo disputato nello scorso fine settimana che ha fatto vedere una squadra con tanto entusiasmo e che sa come divertirsi in campo. Personalmente mi sono trovata fin da subito in un ambiente ben organizzato e professionale che mi ha anche seguito e aiutato a recuperare al meglio dopo l’infortunio che ho avuto a luglio. La squadra è un bel gruppo che già sta facendo vedere ottime cose sia in campo che fuori. Sono molto fiduciosa per questa stagione, dobbiamo dimostrare il valore di ognuna di noi".