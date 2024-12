La classifica. Il quinto ko di fila vale la discesa al decimo posto

Con la sconfitta di Fano Emma Villas scende in decima posizione. I marchigiani erano sotto di un punto, mentre a fianco dei biancoblù è arrivata Pineto (che ha vinto 3-2 su Cuneo) e può vantare un miglior quoziente set, seconda discriminante dopo il numero di vittorie (uguale a quello di Siena). Emma Villas sabato alle 20,30, riceverà al Palaestra Reggio Emilia, terzultima forza del lotto (12 punti) e reduce da una dolorosa sconfitta interna con Palmi che si è imposta per tre set a uno al PalaBigi. Gli altri risultati della dodicesima giornata: Brescia ha regolato in tre set Porto Viro, sorpassando Prata di Pordenone che ha ceduto sul campo di Macerata. Ravenna ha agguantato la seconda posizione rimontando uno svantaggio di due set a Catania, dopo aver annullato tre matchpoint nel quarto set e altrettanti nel tiebreak. Aversa si è confermata nei quartieri alti della classifica regolando in quattro set la Campi Reali Cantù.