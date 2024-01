La classifica. Natali batte Bigarelli di un soffio. Marchesi chiude in crescendo

Tantissimi numeri da analizzare, nelle classifiche del Bomber 2023, vinto da Francesco Venuta, del’Artiglio Marking Product, dopo il successo estivo nel Top Volley 2022/23: innanzi tutto Venuta arriva al successo grazie soprattutto ad una prima parte d’anno travolgente, 22,81 punti a partita, dato che sarebbe stato da record, ma che nella seconda parte dell’anno l’opposto modenese non ha confermato, chiudendo all’ottavo posto con una media di 16,81, per un totale di 20,54 punti messi a terra nelle 26 partite giocate, che riporta le classifiche ai dati di prima del Covid. Venuta si aggiudica anche la nomination come ’matricola’ più alta in classifica, entrando direttamente al primo posto, visto che mancava alle classifiche dal 2016, annata che chiuse al 36° posto: sono molte le ’matricole’ ai primi posti in classifica, ben tre, con Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo direttamente terzo, e Denni Flemma della Malagoli Tensped sesto.

Tornando alla classifica generale, alle spalle di Venuta, per la quarta volta nelle ultime quattro edizioni ’finite’, c’è la capitana della Drago Stadium Mirandola Rachele Natali, salita nel giro di tre anni dal quarto al secondo posto, conquistato quest’anno con un vantaggio di soli tre centesimi di punto in più di Bigarelli, 18,19 a 18,16: curiosamente l’anno scorso la Natali perse la piazza d’onore dietro Benincasa per soli cinque centesimi. Anche per lei, e per Bigarelli, una prima parte d’anno da protagonisti assoluti, rispettivamente terza e quinto, ed una seconda parte in salita, vuoi per le difficoltà della squadra per la Mirandolese, vuoi per un utilizzo più mirato per il beacher. L’unico tra i primi che abbia fatto meglio nella seconda parte dell’anno , è l’opposto della RCL Gallonese Nicola Marchesi, che dopo aver chiuso a maggio al decimo posto, negli ultimi messi è riuscito a risalire fino al settimo, per un complessivo quarto posto, comunque a soli 23 centesimi di punto dalla Natali: chiude la Top Five un’altra ragazza, Martina Montanari del Volley Modena di serie C, che precede il citato Flemma, e la vincitrice dell’anno scorso Martina Fontana del Corlo Hidromec, che sembra non aver risentito del salto di categoria, e chiude davanti alla ritrovata Erica Quaquarelli, dell’Edil Cam Cavezzo.

Un’altra ragazza, la 18enne Martina Romani della Libertas Fiorano, è l’atleta che ha compiuto il miglior salto in avanti, passando dalla 342^ del 2022, al 47° di quest’anno: dall’altra parte della graduatoria, il ’gambero’ è Luca Capua della Stadium Mirandola, che passa dal 178° posto del 2022, al 439°, su 504 classificati, di quest’anno. Ovviamente bisogna già guardare al 2024 che per il volley minore inizierà a metà gennaio, e da tenere d’occhio, oltre all’attuale leader del Top Volley Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, consiglierei Edoardo Sartoretti della Malagoli Tensped, Gianluca Grana dell’EdilCam Cavezzo, e Maria Franchini della Libertas Fiorano, ma anche il ritrovato Marcello andreoli della National Villa d’Oro.

Riccardo Cavazzoni