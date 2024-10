La Conad debutta al ’Bigi’

Conad (0) chiamata al riscatto. Dopo aver perso in 3 set all’esordio sul campo di Prata di Pordenone, gli uomini di Fanuli confidano nel fattore campo per conquistare i primi punti della stagione: alle 19, al PalaBigi, arriva la rinnovata Consar Ravenna, reduce da un ottimo 3-0 rifilato al Pala De Andrè alla matricola Fano.

A presentare la sfida è l’opposto polacco Pawel Stabrawa: "Domenica ci attende una gare estremamente complicata, perché Ravenna è una squadra molto fisica con ottime percentuali in attacco ed in battuta. Dobbiamo dimostrare che la gara di Prata è stata solo un incidente di percorso: per farlo mi aspetto una Conad comunque serena e tranquilla, consapevole delle proprie qualità. Se sapremo portare entuasiasmo in campo, non ho dubbi che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

L’avversario. Passata dalla guida di Bonitta a Valentini, la formazione romagnola si è parecchio rinnovata: in diagonale il 2004 Russo arma la mano del padovano Guzzo, 17 punti nella prima giornata di campionato, mentre in banda ha subito brillato lo svedese Ekstrand, reduce da due stagioni in Superlega a Taranto; l’altra banda è Tallone, arrivato in estate da Siena al pari del centrale Copelli, che divide il ruolo con Canella. Il libero è l’ex Goi, un trascorso a Reggio nel biennio 2010-2012, prima di diventare una bandiera della sua attuale squadra.

L’evento. A margine del match si giocherà il Memorial Piero Cadoppi, storico volontario e collaboratore fin dai tempi della Pallavolo Cavriago, scomparso nel maggio 2024: si comincia al mattino, presso le due palestre del Liceo Moro, con protagoniste le formazioni Under 19 di Pieve Volley, MO.RE. Volley, Vigili del Fuoco e 4 Torri Ferrara; la finale si disputerà invece sul taraflex del PalaBigi, alle 14,30, e a seguire andranno in scena le premiazioni.