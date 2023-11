La Conad sbanca Cantù e vola all’ottavo posto

POOL LIBERTAS CANTù

2

CONAD REGGIO EMILIA

3

POOL LIBERTAS CANTÙ: Magliano 8, Monguzzi 9, Butti (L), Gianotti -, Ottaviani 9, Aguenier 9, Pedron 1, Quagliozzi 3, Bacco 5, Picchio (L), Bakiri 3, Rossi n.e, Gamba 24. All. Denora (Zingoni).

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli n.e, Mariano 17, Sesto n.e, Sperotto 4, Catellani n.e, Maiocchi 5, Gasparini n.e, Bonola 8, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 8, Marks 30, Guerrini -, Suraci 9. All. Fanuli (Zagni).

Parziali: 25-21, 25-22, 19-25, 21-25, 6-15

Note: durata set 29’, 31’ 30’, 32’ 15’. Cantù: ace 9, service error 18, ric. 36%, att. 43%, muri 6. Conad: ace 7, service error 17, ric. 49%, att. 48%, muri 16.

La sesta giornata di regular season per la Conad sfata il mito della sconfitta al tie-break: sotto di due set, i reggiani rimontano e vincono 3-2.

In più i giallorossi salgono all’ottavo posto in classifica e si avvicinano nettamente alla zona play-off (le prime sette), anche se Porto Viro deve ancora recuperare la gara con Ravenna. Reggio inizia con Sperotto in regia e Marks sulla sua diagonale, gli schiacciatori sono Maiocchi e Mariano, a murare ci sono Volpe e Bonola, che lasciano la seconda linea a Pochini; coach Denora schiera la diagonale Pedron-Gamba, i ricevitori martello sono Ottaviani e Magliano, i centrali sono Aguenier e Monguzzi, il libero è Butti.

Il primo set vede le formazioni in parità, poi Cantù cerca di allungare e i reggiani riescono a tenersi a poca distanza; sul finale del set Reggio infila troppi errori consequenziali che regalano il parziale alla Libertas.

Nel secondo, i ragazzi di Fanuli si riprendono, ma non riescono mai a scavalcare i canturini in costante pressing ed è 0-2.

Il terzo set vede una Conad diversa che ingrana fin dai primi punti del set e non molla un colpo; il vantaggio le permette quindi di aggiudicarsi il set.

Reggio nel quarto set non guarda in faccia nessuno e conduce per 18 a 7, poi però va in battuta Gamba e i padroni di casa fanno sudare il set alla Conad, che vince però con quattro lunghezze di vantaggio.

Il quinto set si apre a favore dei reggiani, che lasciano ad 1 la Pool Libertas fino al cambio campo dell’1-8; chiude poi il set Volley Tricolore vincendo per 15-6.