La Conad sprofonda: è retrocessione. Dopo 11 anni di fila non farà la A2

CONAD

1

SIENA

3

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini 1, Gottardo 6, Partenio, Guerrini 1, Poda 3, De Angelis (L), Barone 8, Bonola ne, Gasparini 15, Alberghini 2, Suraci 13, Sighinolfi 8. All. Fanuli.

EMMA VILLAS SIENA: Fontani ne, Trillini 11, Nevot 5, Bonami (L), Melato, Coser (L), Araujo 5, Alpini 1, Nelli 16, Barbanera ne, Rossi ne, Pellegrini, Randazzo 10, Ceban 7, Cattaneo 15. All. Graziosi.

Arbitri: Scotti e Jacobacci.

Parziali: 27-29, 25-22, 20-25, 23-25.

Dopo 11 campionati consecutivi, la Conad (25) saluta la Serie A2. La speranza di mantenere la categoria ed evitare l’A3 non dipendeva solo dai cittadini, ma proprio quando dagli altri campi sono arrivate buone notizie, gli uomini di Fanuli non sono stati in grado di portare a casa il successo in almeno 4 set con Siena (43), impedendo loro di agganciare Cantù (sconfitta 3-0 a Brescia) che sarebbe scivolata dietro ai reggiani per minor numero di vittorie in stagione.

Si chiude con un triste epilogo, dunque, una stagione dove Barone e compagni hanno faticato parecchio a trovare continuità di risultati, lottando spesso alla pari con gli avversari ma mancando spesso nei particolari, quelli che a determinati livelli possono fare la differenza.

Al PalaBigi la Conad cede in volata il primo parziale, cadendo ai vantaggi, ma trova la forza di rialzarsi e di aggiudicarsi il secondo con il punteggio di 25-22: sul servizio del palleggiatore francese Nevot gli ospiti annullano 2 set point, ma ci pensa Gasparini a ristabilire la parità con un violento diagonale che il muro può solo toccare. Il terzo set è da dentro o fuori, visto che da Brescia arrivano buone nuove, ma i padroni di casa lo giocano come peggio non potrebbero: sempre in rincorsa, con Porro che ricorre nella fase decisiva al primo tempo ma il muro senese ferma in un paio di occasioni Sighinolfi e firma il break che vale il 20-25 in una via Guasco che di colpo perde la voce. Nel quarto set, con la retrocessione già certa, Fanuli manda in campo diverse seconde linee e Siena ne approfitta festeggiando al fotofinish.

Sono lontanissimi i giorni in cui, nel 2022, la Conad riusciva a regalare ai propri tifosi e alla città la promozione in Superlega, rinunciando poi per la mancanza di un impianto ad hoc, prima di due sofferte salvezze negli anni scorsi.

Il futuro si chiama A3, categoria paragonabile a quella B1 in cui la società cittadina si autoretrocedette al termine della stagione 2012/13, risalendo poi dopo una sola stagione: il sodalizio cittadino avrà ancora la stessa forza di rialzare la china?