La Consar a Macerata: "Vogliamo finire bene"

La Consar Ravenna chiude oggi, alle 18, al Fontescodella di Macerata, la regular season. I giallorossi (arbitri Marotta e Grossi, diretta in chiaro su vbtv.it) sono sicuri del 3° posto con 51 punti, a -2 dalla coppia di testa Prata-Brescia, ma potenzialmente possono ambire addirittura alla leadership, che garantirebbe l’accesso diretto alla semifinale playoff. Difficile, benché non impossibile, finire al 1° posto. Brescia ospita Cantù, che ha bisogno di un punto per salvarsi. Prata invece va sul velluto a Fano, dove affronterà una squadra già salva. Arrivando al 3° posto, la Consar affronterebbe Siena nei quarti di finale, col vantaggio del fattore campo in caso di arrivo gara3. Se invece dovesse classificarsi al 2° posto, la formazione di coach Valentini se la vedrebbe con Acicastello, peraltro già in smobilitazione, come visto domenica scorsa al Pala de André. Per i ravennati – ballottaggio Grottoli-Copelli per il ruolo di centrale in diagonale con Canella – si tratta dunque dell’ultima uscita prima dell’inizio del playoff (gara1 dei quarti prevista per domenica 23, alle 18, al PalaCosta): "Ci teniamo – ha commentato coach Valentini – a finire nel migliore dei modi una regular season di grande livello, sia in termini di vittorie e di punti conquistati, sia in termini di gioco espresso. In settimana abbiamo lavorato su alcune situazioni un po’ diverse dalle solite, proprio perché ormai stiamo entrando nei playoff e vogliamo essere pronti". Dal canto proprio, Macerata è ad un passo dalla salvezza. Ai marchigiani, reduci dal clamoroso 3-1 esterno contro Prata, basta un solo punto per garantirsi la permanenza in A2. Coach Castellano, ex ravennate, gioca con Marsili in regia, l’olandese ed ex giallorosso Klapwijk opposto; il bulgaro Valchinov e Ottaviani alla mano; l’italo senegalese Fall e Berger al centro; Gabbanelli libero. Nel frattempo, il Consiglio federale della Federvolley ha deliberato l’erogazione di incentivi economici ai club di serie A (15mila euro per la A2) che, nel prossimo campionato, utilizzeranno con continuità, ovvero per il 70% delle gare di regular season, atleti di interesse nazionale tra i 18 e i 22 anni. Nella lista degli 8 atleti di A2 ci sono anche i giallorossi Guzzo (in prestito da Padova) e Zlatanov (biennale da Piacenza).

