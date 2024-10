La Consar capolista: "Bravi a restare imbattuti"

La Consar ha espugnato Pordenone al termine di un palpitante tiebreak e ha conservato l’imbattibilità stagionale. Coi 2 punti strappati a Prata, la leadership solitaria è fatta salva. Il margine è ora di 2 punti sulle inseguitrici, ovvero Cuneo, Acicastello e Porto Viro, che sarà di scena giovedì, alle 20, al Pala de André in uno scontro diretto che promette davvero volley di buon livello. Nel frattempo, la Consar si gode la vetta dopo i primi 4 turni di campionato, mettendo in vetrina bomber di razza come Guzzo, Tallone e Canella (tutti oltre il 60% in attacco), ma anche come il goriziano Jan Feri che, entrato in corso d’opera ("Ho apprezzato molto la fiducia che mi è stata data"), sentendo il profumo di casa, ha piazzato il muro dell’ultimo punto: "Venivamo da tre 3-0 consecutivi, dunque sapevamo che Prata ci avrebbe ‘aspettato’ e che sarebbe stata una partita diversa. Vincere così è stato molto bello. Abbiamo dimostrato grande carattere e di non mollare mai. Eravamo sotto 1-2. Il mio punto finale? Forse un po’ di fortuna, però, a prescindere, sono felicissimo, anche perché ha permesso di portare a casa la vittoria di fronte ai miei famigliari. Penso anche al risultato e a come abbiamo giocato di squadra".

Feri ha poi commentato il grado di resilienza della Consar: "Eravamo consapevoli che sarebbe stata dura e che ci sarebbe stato da soffrire, perché a Pordenone, contro Prata, non si vince tanto facilmente, non ultimo per il valore della squadra di casa. Siamo stati bravi a ‘soffrire’ e a gestire i momenti complicati e difficili. Alla fine, l’importante è stato il risultato, ovvero restare imbattuti. Abbiamo obiettivamente ancora tante cose da migliorare, ma ci penseremo con serenità in allenamento". Il capolavoro del sestetto di coach Valentini è stato quello di ribaltare il passivo, in un tiebreak che pareva compromesso (da 10-13 a 18-16): "La tenuta mentale è una delle nostre caratteristiche. Abbiamo le qualità per organizzare rimonte significative e lo abbiamo dimostrato. Il nostro è uno sport di situazione e dunque può accadere di tutto. Noi siamo stati molto bravi in quella circostanza del tiebreak. Dobbiamo continuare così determinati". E ora c’è da preparare un altro match ad alta tensione, ovvero quello di giovedì contro Porto Viro: "Dobbiamo ricaricare subito e in fretta le batterie sapendo che sarà tosta. Porto Viro è una squadra che gioca molto bene e che fa dell’aggressività una delle caratteristiche principali. Confidiamo in un Pala de André pieno e ‘caldo’, perché abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi".