La Consar cerca conferme. Aversa in casa è imbattuta

Dopo il blitz calabrese di Palmi, la Consar Ravenna si rimette in viaggio per il sud con destinazione Aversa, in provincia di Caserta. Questa sera al Palajacazzi (fischio d’inizio alle 18; arbitri Grossi e Colucci; diretta in chiaro su Vbtv), il sestetto di coach Antonio Valentini – sempre capolista con 15 punti, a +2 su Acicastello e +3 su Cuneo e Brescia – sfida una delle migliori realtà del campionato di A2. I campani sono infatti al 5° posto con 11 punti. In casa sono imbattuti, avendo sconfitto Palmi, Pineto e Aciastello. In trasferta hanno perso a Siena e Reggio Emilia, ma nell’ultima uscita di domenica scorsa hanno espugnato un po’ a sorpresa 3-0 Porto Viro. La Consar è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare contro un avversario annunciato in fiducia, da affrontare peraltro di fronte ad un pubblico particolarmente caldo, ma potrà contare sul rientro dell’opposto Guzzo. Il bomber patavino aveva dato forfait a Palmi per un attacco influenzale, costringendo coach Valentini ad una formazione inedita, con lo svedese Ekstrand schierato nel ruolo di opposto e con la ‘promozione’ di Feri in zona 4. Con Guzzo in campo, aumenta necessariamente il peso offensivo, ma aumentano anche le alternative da sfruttare eventualmente in corso d’opera. Per il ruolo di ‘secondo libero’ è stato convocato Andrea Asoli, classe 2007, dalla squadra di serie C.

"Aversa – ha commentato coach Valentini – è una squadra costruita bene, sta giocando una buonissima pallavolo, e ha confermato tutto il suo valore andando a vincere 3-0 a Porto Viro. Stiamo giocando una buona pallavolo, e stiamo giocando di squadra. Di questo sono ovviamente contento, così come mi soddisfa il modo in cui tutti i giocatori sono coinvolti nel lavoro settimanale in palestra. In questa seconda parte dell’andata giocheremo una serie di partite di alto livello, a partire da Aversa, poi Brescia, Pineto e Cuneo. Ecco, ci dobbiamo preparare ad un livello gioco di ancora più alto". La sfida con Aversa diventa anche motivo di amarcord, visto che i giallorossi affronteranno gli ex Garnica, che vinse la B1 nel 2009, e Arasomwan. Quella guidata da Tomasello è una autentica multinazionale. Nello starting six c’è solo un italiano di nascita, ovvero il libero ex azzurro Rossini. In regia c’è appunto il quarantaquattrenne italo argentino Garnica, schierato in diagonale all’opposto italo brasiliano Motzo; l’italo rumeno Frumuselu e l’italo nigeriano Arasomwan sono i centrali; in banda schiacciano il carioca Canuto e il bulgaro Lyutskanov. Il primo cambio degli schiacciatori è il trentaquattrenne polacco Frankowski. Lo scorso anno, la Consar vinse 3-1 al Pala de André, ma perse 2-3 al ritorno dopo essere stata in vantaggio 2-1.