La Consar cerca conferme. "Non illudiamoci, Reggio è una squadra esperta»

Viaggio in Emilia in cerca di conferme. Dopo l’ottimo debutto in campionato contro Fano, la Consar Ravenna gioca oggi (posticipo alle 19) al PalaBigi di Reggio Emilia contro la Conad padrona di casa. Le due formazioni vengono da un debutto completamente opposto in questo torneo di serie A2: la Consar ha furoreggiato contro Fano mentre i reggiani sono stati travolti 3-0 a Pordenone, senza essere mai in partita. Ma, naturalmente, a domicilio sarà tutt’altra gara anche se la nuova Consar di Valentini ha iniziato col piede giusto la sua annata. "Dopo una vittoria c’è sempre un bel clima – osserva il coach – e in effetti abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, con la giusta concentrazione che avevo chiesto e una buona risposta da parte dei ragazzi. Però ora dobbiamo pensare alla partita che ci attende, tutt’altro che facile".

Naturalmente ci saranno grandi motivazioni in casa Conad. "Non facciamoci trarre in inganno, quella sconfitta è stata soprattutto figlia dei meriti del Prata che ha fatto una buonissima partita giocando una bella pallavolo. Reggio è una squadra esperta, con tanti giocatori di categoria e una carriera rilevante alle spalle: penso a Suraci, che è un po’ la bandiera di Reggio, a Barone, quasi un mio vicino di casa, giocatore che conosco benissimo avendo trascorso molti anni insieme, a Gottardo, atleta che dà equilibrio e a De Angelis, che da anni frequenta questi palcoscenici. E poi c’è l’opposto Stabrawa che l’anno scorso in A3 è stato tra i migliori schiacciatori: con Porro forma una diagonale davvero di livello".

Anche Andrea Canella, 7 punti nella gara d’esordio, entra nel dettaglio della gara odierna: "Il nostro obiettivo – dice il centrale – è quello di cercare di prendere più punti possibili in tutte le partite e quindi aver iniziato subito con una vittoria ci ha dato grande entusiasmo. Ora puntiamo a ripeterci a Reggio Emilia, sapendo però che troveremo un avversario tosto. Ci attendiamo una Conad agguerrita, che vorrà riscattare la sconfitta dell’esordio. Sarà importante limitare al massimo gli errori". Gli appassionati potranno guardare la partita in diretta su Volleyballworld tv e, in differita, martedì alle 15 sul canale Tr 78 di TeleRomagna. La sfida tra Conad Reggio e Consar Ravenna, giunte al 12º confronto – Ravenna conduce 7-4 – sarà diretta da Michele Marconi di Pavia e da Paolo Scotti Di Sospiro da Cremona.