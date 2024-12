La Consar con Cuneo cerca il riscatto: "Un calo capita a tutti. Oggi serve pazienza"

Dopo il pesante passo falso di Pineto, la Consar Ravenna torna stasera al Pala de André (fischio d’inizio alle 18; arbitri Nava e Sessolo; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv) per sfidare Cuneo. Nonostante le ultime due sconfitte consecutive dei giallorossi, la gara odierna – valida per la decima giornata del campionato di A2 – mette comunque in palio punti pesanti per il vertice della classifica. Al netto dell’altro big match di ieri sera (Acicastello-Prata), entrambe le contendenti del match odierno sono infatti appaiate al 3° posto ed entrambe sono in cerca di riscatto, essendo reduci da passi falsi inaspettati. Detto dei ravennati, i piemontesi hanno ceduto 1-3 in casa contro Prata, che così ha trascorso una settimana solitaria in vetta alla classifica. Le altre sconfitte di Cuneo, che ha giocato 4 tiebreak consecutivi fra la quarta e la settima giornata, sono maturate al 5° set contro avversari peraltro non irresistibili, ovvero Fano e Reggio Emilia. Dal canto proprio, i ravennati, che disputeranno 2 gare consecutive sotto la cupola di viale Europa (domenica prossima contro Cantù), hanno l’obbligo di cancellare la prestazione incolore di Pineto. Coach Valentini ha ridato fiducia ad Ekstrand nel ruolo di schiacciatore, utilizzando Bertoncello come alternativa, al posto di Zlatanov. "Succede a tutti – ha commentato il tecnico giallorosso – di avere un calo. L’importante è sapere dove stiamo andando, e non perdere di vista gli obiettivi di squadra. Come si batte Cuneo? Con la pazienza e una fase di cambio palla adeguata".

Il match di stasera sarà anche un piacevole amarcord per il ventisettenne Giulio Pinali, opposto di Cuneo, campione d’Europa nel 2021 e del mondo nel 2022 con la nazionale azzurra. Pinali ha infatti indossato la maglia della Consar in Superlega nella stagione 2020-21. In casa ravennate invece, l’ex sarà Alessio Tallone, a Cuneo nel 2021-22. Coach Battocchio gioca abitualmente col quarantacinquenne Sottile in regia, schierato in diagonale, appunto, con l’ex Pinali, che però si alterna col 2004 Brignach. Al centro ci sono Volpato e Codarin, mentre in banda schiacciano Sette e l’estone Allik, lo scorso anno ai Lupi di Santa Croce sull’Arno. Il libero è l’esperto Cavaccini. Il primo cambio degli schiacciatori è Agapitos. Una piccola digressione la merita tuttavia l’ex azzurro Sottile, al 2° anno a Cuneo, protagonista di 28 campionati consecutivi di serie A, di cui 24 in Superlega, col corollario di 62 presenze in nazionale, condite dall’argento olimpico a Rio. I precedenti in A2 fra Ravenna e Cuneo sono 4, tutti a favore dei piemontesi che hanno sempre vinto abbastanza nettamente. I giallorosso sono riuscirti a strappare un set solo due anni fa nel match giocato a Cuneo.