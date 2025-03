La Consar ha ancora voglia di stupire. Carica Goi: "Siena forte, ma si azzera tutto"

È una Consar Ravenna in fiducia quella che sta preparando il debutto nei playoff. Domenica pomeriggio, alle 18, al PalaCosta, il sestetto di coach Valentini – che ha chiuso la regular season al 3° posto – affronterà Siena. Il match è valido per gara1 dei quarti. I giallorossi, che pure hanno tirato un po’ il freno nel girone di ritorno, sono giunti a questo primo traguardo, chiudendo le fatiche della stagione regolare col successo corsaro di Macerata. Un successo che ha portato alla cifra record di 20 il numero delle vittorie stagionali.

A spiegare le motivazioni della Consar ci ha pensato il capitano Riccardo Goi: "Nello spogliatoio, prima di scendere in campo, ce lo eravamo detto, che avremmo voluto chiudere la regular season con la cifra tonda delle 20 vittorie. Sarebbe stato un traguardo prestigioso. Ce l’abbiamo fatta e dunque siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a costruire in questa prima parte della stagione. Abbiamo chiuso in bellezza, ma ora si apre un’altra fase della stagione. Una fase completamente nuova e anche la più bella". Il trentaduenne libero giallorosso, alla decima stagione con la maglia del Porto Robur Costa ha sintetizzato così la sfida di domenica scorsa: "Quella di Macerata è stata una partita un po’ particolare. I nostri avversari avevano bisogno di conquistare almeno un punto per raggiungere la salvezza. Tuttavia, una volta vinti i primi due set, non hanno smesso di giocare, mentre noi volevamo uscire dal Fontescodella con qualcosa di concreto e di positivo, ovvero con un successo. Dunque abbiamo confezionato la rimonta".

Ad attendere la Consar c’è dunque Siena, che ha chiuso la regular season con 8 vittorie consecutive. I toscani saranno di scena domenica al Palacosta. Gara2 è in calendario domenica 30 marzo, alle 18, nella città del Palio. Per l’eventuale gara3 si tornerà al PalaCosta, mercoledì 2 aprile alle 20.30. chi passerà il turno, in semifinale affronterà la vincente di Brescia-Acicastello.

"Mancavano un po’ di incastri – ha aggiunto Goi – ma sapevamo già da qualche settimana che Siena avrebbe potuto essere uno degli avversari del primo turno dei playoff. Sarà una bella partita, ne sono convinto. Non avevamo preferenze, perché nei playoff si azzera tutto. Siena ha disputato una seconda parte di regular season degna di nota e propone un organico con giocatori molto forti. Vedremo delle partite diverse rispetto a quelle della ‘stagione regolare’".

Nel doppio confronto della stagione regolare, Ravenna ha raccolto il massimo, vincendo a mani basse 3-0 (19, 18, 21) il match di andata al Pala de André, e 3-0 (20, 28, 18) anche il ritorno al Palaestra.