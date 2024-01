La Consar vuole restare in quota. Sulla sua strada però c’è Jensen

Al Pala de André tira aria di big match. La sfida odierna contro Cuneo (fischio d’inizio alle 18; arbitri Nava e Clemente; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv) mette di fronte due delle formazioni più in palla del campionato di A2. Ravenna è quarta in classifica a quota 28, in condominio con Siena e reduce da 5 vittorie consecutive, che diventano 7 nelle ultime 8 giornate. Cuneo è terza con 29 punti e viene da 7 vittorie di fila, l’ultima delle quali al tiebreak contro la capolista Grottazzolina. La seconda giornata di ritorno del torneo cadetto mette in palio punti importantissimi in chiave promozione e in chiave playoff. La Consar, reduce dal 3-2 corsaro di Porto Viro, è annunciata in grande forma. Coach Bonitta recupera definitivamente anche Mengozzi. Le alternative diventano importanti. C’è poi da vendicare il ko 3-0 (23, 21, 33) incassato all’andata. La sfida fra i due opposti, Bovolenta e Jensen, si preannuncia come uno dei ‘motivi’ del match. Jensen è uno dei top player del campionato di A2 con 309 punti, viaggia ad una media di 22,1 punti a partita e, già in 3 occasioni, ha firmato uno score di 29 punti. Bovolenta risponde invece con 266 punti complessivi, ad una media di 19 punti; contro Reggio Emilia ha messo a terra 31 palloni. Oltre al trentasienne Botto, gli ospiti propongono in regia il quarantaquattrenne ex azzurro Sottile, al campionato di serie A n.27 in carriera. "Cuneo – ha commentato coach Bonitta – è cresciuta molto dopo avere fatto un po’ fatica ad inizio stagione. Si sono messi in carreggiata e sono veramente migliorati tanto. Anche noi e, secondo me, ci vorrà molta lucidità e molta pazienza nel gestire le varie fasi della gara. Si tratterà di essere consapevoli che di fronte c’è una squadra molto forte. Ma credo che lo stesso ragionamento farà Cuneo, guardando il nostro rendimento e valore. È una sfida molto affascinante con due squadre che, da tempo, stanno facendo bene, vincendo partite in serie". Ancora: "La nostra attuale classifica è un dato importante, ma credo che sia ancora più rilevante il fatto che il progetto triennale che la società aveva in mente si sta confermando su quelle che erano le aspettative. Quindi, essere oggi quarti, in una posizione che va oltre quello che pensavamo, significa che le persone scelte per il progetto, sono quelle giuste". Cuneo gioca abitualmente con Sottile in regia, schierato in diagonale all’opposto danese Jensen; Botto e l’ellenico Andreopoulos (che ha soffiato il posto a Gottardo) schiacciatori; Codarin e Volpato al centro; Straforini libero. Ravenna propone Mancini al palleggio, Bovolenta opposto; Benavidez e Orioli schiacciatori; Bartolucci e Arasomwan al centro; Goi libero.