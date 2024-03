La Emma Villas vuole sbancare Grottazzolina. Passaponti: "Ce la giocheremo a viso aperto"

Prima contro seconda in campo stasera a Grottazzolina. Chissà, magari è un antipasto della finale playoff in programma ad aprile; intanto mette in palio punti preziosi per entrambe. Grottazzolina può assicurarsi matematicamente la testa di serie numero uno nei playoff, che vale il fattore campo in tutte le eventuali belle e anche la possibilità di rilassarsi mentre le altre sei squadre qualificate giocheranno i quarti di finale. Siena, più che allungare di una settimana l’aritmetica certezza degli avversari di chiudere al primo posto, può fortificare dall’assalto di Cuneo la seconda posizione, che darebbe il vantaggio di giocare l’eventuale bella al Palaestra nei quarti di finale e, in caso di qualificazione, anche in semifinale. "Grottazzolina è fino ad oggi sicuramente la migliore squadra del campionato – ha detto alla vigilia Alessandro Passaponti, assistente allenatore biancoblù –. Hanno un buon roster, hanno un opposto molto forte come Nielsen, che sta dimostrando tutte le sue qualità, Fedrizzi lo conosciamo bene ed è uno degli attaccanti più forti del campionato. Al centro Mattei, altro ex di giornata, ha assoluta qualità, così come il palleggiatore Marchiani e il libero Marchisio. Sono una formazione ottima nei singoli elementi e al contempo giocano molto bene di squadra. Hanno una buonissima battuta e attaccanti molto forti". Il pronostico appare incertissimo, come del resto accaduto una settimana fa a Cuneo: "Noi andiamo in casa loro e ci giocheremo la nostra partita a viso aperto – ha aggiunto Passaponti –. Sarà una battaglia sportiva, dato che si affronteranno la prima e la seconda in classifica. Noi abbiamo fatto vedere buone cose fino a questo momento, e abbiamo già conquistato matematicamente i playoff. Ci è rimasto un po’ di amaro in bocca per la sconfitta a Cuneo, un match che abbiamo perso per pochi palloni dopo una partita durata oltre due ore. Dovremo avere tanta pazienza in una sfida di questo tipo. I ragazzi continuano a lavorare molto bene negli allenamenti quotidiani, noi siamo pronti a giocarci le nostre qualità contro tutti". Il via al match a Grottazzolina alle ore 18, arbitrano Grassia e Armandola. La gara sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Volleyball World. Il resto del turno: Cuneo di scena a Ravenna, sfida tutta lombarda tra Cantù e Brescia, Porto Viro in trasferta a Santa Croce, punti pesanti in chiave salvezza nelle sfide tra Aversa e Castellana Grotte e tra Ortona e Pineto.