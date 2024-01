La grande festa. I ’PVK Gialloblù’ a cena con i campioni e la società

Dopo anni di attesa finalmente un grande successo la cena del gruppo di tifosi PVK Gialloblù, che presso la Polisportiva Cognentese sono riusciti a radunare oltre 100 tra componenti del gruppo, dedicato ai tifosi diversamente abili ma ugualmente partecipi, e ad alcuni grandi nomi della società Modena Volley. Tra i partecipanti anche parenti e amici del gruppo, i membri del gruppo dialettale ’La Querza ed Ganaze’ e Aseop, il Charitas, gli Irriducibili Gialloblu e l’altro gruppo Carrozze Sotto Rete, anche loro numerosi e sempre vicini alla causa di PVK. Numerosa, appunto, la delegazione di Modena Volley con Elisa Bergonzini, Michele Storci, Fabio Donadio, Elisa Pratizzoli e i giocatori che non hanno voluto far mancare la presenza anche della parte agonistica del sodalizio di viale dello Sport, ovvero Riccardo Gollini, Mattia Boninfante, Roberto Pinali e Nicholas Sighinolfi. Alla cena era presente anche l’assessora allo sport Grazia Baracchi, e a ravvivare la serata c’era l’immancabile e insostituibile Antoine. Un’occasione per ritrovarsi in compagnia e ravvivare non soltanto l’amicizia ma anche il legame indissolubile tra questo gruppo di tifosi e la Valsa Group Modena Volley.

a.t.