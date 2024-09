La grande sfida della Pallavolo Grosseto. Presentate le squadre di B2 e dell’Under 16

L’associazione Pallavolo Grosseto ha presentato le sue nuove squadre e la location scelta è di di grande importanza, infatti il Cemivet si è prestato per diventare una perfetta e bellissima cornice per le ragazze in rosa. "Questa struttura – dice il comandante del Cemivet Salvatore Santone – è da oltre 150 anni a Grosseto. Ci occupiamo soprattutto dei nostri binomi cinofili impiegati in territorio nazionale ed internazionale coordinando la sicurezza dei contingenti nella ricerca di esplosivi. Ma siamo qui oggi a celebrare lo sport e i suoi valori". "Il Cemivet – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta una delle punte di diamante delle Forze Armate. Lo sport ha sempre un ruolo fondamentale e voi ragazze siete chiamate a rappresentare i suoi valori morali cercando di vincere e facendo quindi onore al nome di Grosseto. Più brave sarete a superare i problemi dello sport più forti sarete per affrontare i problemi della vita". "Dietro alla squadra – conclude Riccardo Tinacci presidente dell’associazione sportiva – c’è un grandissimo gruppo di persone che lavorano per raggiungere l’obiettivo. Sono oltre 104 le iscrizioni". La squadra B2 è composta da Federica Bacci, Jolie Tocci, Giulia Modena, Alice Casa, Giulia Corridori, Caterina Martini, sferica Sallei, Federica Brizzi, Sara Gambelli, Lavinia Poggetti, Giorgia Bulla e Clara Sestini. L’Under 16 invece da Matilde Marini, Emma Rossi, Aurora Fanterja, Matilde Mangani, Giulia Angeli, Giulia Ghita, Clara Balestri, Marina Pieraccini, Iris Peotta, Sofia Guidoni, Ginevra Consani, Francesca Macchi, Sofia Seghetta, Lisa Sartorio.

Maria Vittoria Gaviano