La Montesport cerca la continuità perduta: "Abbiamo fame di punti e vogliamo ripartire"

La Montesport è arrivata alle feste di fine anno avendo disputato dieci partite nelle quali ha vinto tre volte e perso nelle altre sette. Attualmente la compagine allenata da Cosimo Becucci è undicesima in classifica con 10 punti, frutto di 15 set vinti e 25 perduti con un quoziente set di 0.6. Certamente l’attuale posizione non è quella che squadra, società e pubblico si aspettavano dopo un inizio promettente. L’esordio a Pomezia, dopo due set combattuti si era concluso al terzo set in favore delle locali per 3-0. Poi il cammino è proseguito con due vittorie in casa: prima il 3-1 contro la Nottolini Capannori e poi il 3-2 contro la Pieralisi Jesi, squadra fra le favorite del girone, battuta dopo un lungo match finito al tie-break.

Proprio queste vittorie hanno infuso nella squadra un certo ottimismo, corroborato anche dalla onorevole sconfitta (3-2) patita a Firenze dalla Liberi e Forti dopo una partita che si è protratta fino ai vantaggi del quinto set, durante il quale le montespertolesi hanno sfiorato più volte la vittoria. La prima vera delusione si è avuta alla partita successiva, in casa, contro la VolleyRò di Roma che si è imposta piuttosto facilmente per 0-3 evidenziando una mancanza di concentrazione nelle ragazze montespertolesi.

Altra delusione la giornata successiva, a Pontedera, dove l’Ambra Cavallini ha prevalso 3-1 dopo che le ragazze di Becucci avevano vinto bene il primo set. Nella partita successiva, in casa contro una delle squadre più forti del girone, la Angelini di Cesena, la sconfitta era preventivabile, ma è maturata comunque alla fine di una partita combattuta conclusasi ai vantaggi al terzo set. A seguire purtroppo una sconfitta a Trevi contro una squadra, la Lucky Wind, che non si presentava particolarmente attrezzata, ma che si è imposta per 3-2; sotto per 2-0 le montespertolesi sono ripartite e hanno pareggiato 2-2, ma non hanno avuto la forza di imporsi. La partita successiva, in casa del fanalino di coda Valdarninsieme, ha visto la Montesport imporsi facilmente per 1-3. Un’altra delusione è però maturata alla partita successiva in casa contro la Clementina 2020 di Ancona.

Le marchigiane, senza dubbio una buona squadra, si sono imposte per 1-3 dopo che le montespertolesi sull’1-2 hanno avuto la possibilità di impattare ma non hanno avuto la forza di imporsi e guadagnare almeno un punto. Su questa gara la seconda allenatrice Benini commenta così: "Partita di sostanza da entrambe le parti, tutto sommato si è vista una buona pallavolo nell’arco dei quattro set. Noi dobbiamo migliorare nell’incisività sui finali di set per riuscire a portarli a favore. Resta ferma la nostra fame di punti e questo risultato non muove la classifica, ma il livello di gioco espresso dalla squadra affiancato alla sosta del periodo festivo che ci permetterà di lavorare duramente, mi rende più ottimista in vista della ripresa del campionato". L’esordio nel nuovo anno non sarà affatto facile: "Ci aspetterà la squadra prima in classifica e quindi avremo modo di metterci subito alla prova – continua Benini –. È proprio per la possibilità di giocarsi queste partite di alto livello che siamo qui, sono certa che daremo il massimo".

Alla fine della sosta, le ragazze di Becucci sono attese a Castelfranco di Sotto dalla prima in classifica e candidata molto seria al salto di categoria. Pronostico a senso unico, ma le sorprese, in questo campionato, sono dietro l’angolo.