La Npsg insegue l’impresa. Sfida in casa della capolista

Trasferta proibitiva per la Npsg Trading Logistic che, pur aspirando a dare continuità alle otto vittorie consecutive, sa bene che contro la capolista Sant’Anna Tomcar (questa sera alle 21 al Palasport di San Mauro Torinese) sarà tutto più complicato. "Sappiamo che sarà una partita ostica – ammette Gianpietro Todaro, centrale classe ’97 – ma siamo coscienti dei nostri mezzi. Lavoriamo duro in palestra per chiudere al meglio la stagione e prepariamo al massimo ogni sfida. All’inizio del campionato abbiamo faticato un po’ soprattutto perché non ci conoscevamo in campo e l’intesa è arrivata col tempo. Oggi non sarà semplice perché giochiamo in casa della prima della classe che è molto forte nel muro-difesa".

Obiettivo vittoria per la Zephyr Mulattieri Valdimagra atteso dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Grafiche Amadeo. Al palazzetto ’Villa Cittera’ di San Remo questa sera alle 20.30 i rossoblù proveranno a tornare al successo. Sarà nuovamente disponibile l’opposto Poggio, mentre sarà assente la banda Vescovi che sarà sostituito da Bottaini. A completare il 19° turno del campionato di volley maschile serie B saranno: Alba-Malnate, Ciriè-Alto Canavese, Caronno-Parella e Mozzate-Ormezzano.

Ilaria Gallione