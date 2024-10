La nuova stagione. Apd San Gimignano ai nastri di partenza. Pallavolo, atletica leggera e calcio a 5

San Gimignano Pronti via. Tutti in campo dalle ragazze della pallavolo, l’atletica leggera e il calcio a cinque. Con la popolare ‘Apd San Gimignano’ guidata dall’inossidabile presidente Roberto Bagnai e da tutto il suo volontario gruppo di lavoro. Si è alzato il sipario dal palcoscenico naturale di piazza duomo (foto) nel nuovo cammino in campionato nelle categorie provinciali e regioli fra ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Dalla pallavolo di 84 ragazze, con un maschietto, altri 40 dell’atletica e da 50 calciatori ‘a Cinque’. Una Apd che compie 24 anni che ha presentato il biglietto da visita di tutto rispetto. Presenti il sindaco Andrea Marrucci, l’assessore allo sport Niccolò Guicciardini, la dirigenza Apd, gli allenatori e fra questi lo speaker della nazionale di Atletica Federico Bini. Insomma un piccolo ‘esercito’ di atlete e di atleti nel salotto buono di San Gimignano dal palco della piazza animata con la musica dei giovani di Controcultura del Sangin.

Romano Francardelli