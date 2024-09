La Pallavolo Prato inizia la preparazione. La carica di coach Novelli. "Dare tutto per tornare in categoria nazionale»

Al lavoro per preparare la stagione in serie C maschile regionale. Sudore e caldo in questi primi giorni di raduno della squadra di Mirko Novelli. A queste fatiche però si uniscono la voglia di ricominciare e di riscattare la retrocessione dell’anno passato. Ecco le parole del coach pratese alla ripresa dell’attività. "Quest’anno vogliamo essere protagonisti – dice coach Novelli -. Dopo la retrocessione dell’anno passato, siamo tutti convinti che dobbiamo dare il massimo per tornare in categoria nazionale. Iniziamo la preparazione a ranghi completi e questa è sicuramente la miglior premessa possibile".

La squadra si è ringiovanita ma restano alcuni reduci dall’esperienza in serie B. "Avevamo tanti giovani anche l’anno passato – prosegue -. Abbiamo integrato nella rosa ragazzi provenienti dal settore giovanile, come nostra abitudine, ma alla fine avremo più o meno la stessa età media dell’anno passato. I ragazzi della B sono rimasti quasi tutti, abbiamo ritorni importanti da prestiti a Firenze e quindi ci sono tutte le premesse per fare bene".

Poi il punto sul campionato di serie C. "Partiamo con 2 gare, almeno sulla carta, non impossibili che ci dovrebbero consentire qualche giorno in più di assestamento, considerando anche la pausa al quarto turno – conclude -. Abbiamo già programmato sette amichevoli, compresi alcuni test con formazioni di serie B, per arrivare al meglio all’esordio. È comunque un torneo complicato perché consta di due gironi, con solo quattro posti play off. Una seconda fase dove ti porti dietro i punti fatti precedentemente e quindi tutto molto compresso e senza margini di errore. L’ideale sarebbe passare da prima in graduatoria ma la concorrenza è tanta". Il calendario delle amichevoli prevede le sfide a Firenze Ovest, Remo Masi, Sestese, Sales e Jolly Fucecchio.