La presentazione. Gabana è raggiante:: "Il successore di Bruno»

Alla conferenza stampa del nuovo capitano anche una raggiante Giulia Gabana, presidente che non vede l’ora di iniziare a giocare per vedere a che punto è la nuova Modena Volley e per capire nelle partite ufficiali quale sarà la risposta del pubblico. Intanto per la campagna abbonamenti c’è grande soddisfazione: "L’amichevole con Reggio Emilia ci ha fatto vedere molte cose positive, tra le quali il pubblico, che ringrazio. Credo che i tifosi abbiano compreso le mie parole, la campagna abbonamenti é stata ottima. Abbiamo superato quota 2000 e terremo aperte le sottoscrizioni fino all’inizio della SuperLega e anche per le prime giornate di campionato". Dopo lo scioglimento degli Irriducibili Gialloblù non c’è ancora un altro gruppo organizzato, ma la Gabana non perde la fiducia: "No, non abbiamo novità sul gruppo organizzato ma so che tanti Irriducibili si sono comunque tornati ad abbonare. Vedremo a stagione in corso, ma sono sicura che ogni tifoso farà la sua parte e ci sarà il bel clima che c’è sempre stato". Gabana parla anche del nuovo atrio ‘open space’ che sarà inaugurato a metà settembre ("tra i tanti progetti in cantiere questo è tra i primi a vedere la luce") e poi parla di Luciano De Cecco e del suo ruolo da protagonista nel contatto che ha portato il fuoriclasse argentino, classe 1988, sotto l’ombra della Ghirlandina: "Luciano lo conosco molto bene fin dai tempi della Gabeca, spero che con la sua esperienza e le sue potenzialità possa aiutarci tanto in questa stagione. Ho avuto voce in capitolo nel suo acquisto, ho dato il mio parere su di lui e tra i successori di Bruno é stato uno tra i nomi più importanti che ho fatto con Casadei. Alla fine è arrivato e sono molto felice". Parole commosse, infine, per Andrea Parenti, scomparso in estate: "Per noi non è stato facile tornare al PalaPanini senza di lui, una persona piena di entusiasmo e di gioia, che riempiva il PalaPanini. Ci manca molto".

Alberto Giuliani. Alla conferenza queste le parole di coach Giuliani su De Cecco e sul recupero di Anzani: " Uno dei migliori palleggiatori al mondo, che spero ci faccia salire molto di livello nel cambio palla soprattutto, facendo girare al top tutti i nostri attaccanti. Non ho mai lavorato con lui, ma ci ha convinti col suo atteggiamento e la sua leadership. Anzani? Ci affidiamo alla provvidenza e speriamo si unisca a noi al più presto".

Alessandro Trebbi