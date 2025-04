La Querzoli cade contro Paoloni Macerata ma festeggia la salvezza in Serie B

La Querzoli ci prova, ma cade sotto i colpi della Paoloni Macerata, corsara al Ginnasio sportivo 1-3 (25-10, 28-30, 19-25, 21-25). Mai sconfitta fu più dolce perché, complice una combinazione di risultati favorevoli, Forlì può festeggiare l’aritmetica salvezza in serie B con tre turni d’anticipo.

Mariella e compagni vincono a mani basse il primo parziale, sciupano un paio di set-point e soccombono di corto muso nel secondo, poi calano alla distanza e cedono il passo ai marchigiani, trascinati dalla sapiente regia di Stella, capace di coniugare velocità di esecuzione e varietà di soluzioni offensive (sugli scudi l’intramontabile Tobaldi). La Querzoli ha servito bene (10 ace, a fronte di soli 7 errori) e murato tanto (15 punti), si è fatta rispettare in ricezione ma ha faticato in attacco, malgrado i 23 punti di Bigarelli, contro l’arcigna difesa dei marchigiani.

Dopo un avvio titubante (2-5), Forlì rompe gli indugi (10-5) e maramaldeggia (20-8), chiudendo con un 25-10 che non ammette repliche. Meglio i padroni di casa anche nel secondo atto: 10-8 e 15-12. La Paoloni però risale a un’incollatura (20-19) e perviene al pareggio: 23-23. Squadre avanti a braccetto fino ai vantaggi: Forlì ha le opportunità per chiudere, ma sciala tutto; Marcerata non perdona: 28-30.

Qui il vento cambia e il terzo set è facile appannaggio della Paoloni. Che scappa e costringe Forli a rincorrere: 6-10, 11-15 e 16-20. La Querzoli non riesce a ricucire e capitola: 19-25. Il quarto parziale scivola via sui binari dell’equilibrio grossomodo fino a metà del guado (10-11), quando una vagonata di sbavature forlivesi consente a Macerata di prendere il largo (14-20) e a Tobaldi di scrivere game over: 21-25.

Tabellino Querzoli: Peripolli 12, Camerani 4, Bigarelli 23, D’Orlando 6, N. Kunda ne, Bendi 1, A. Pirini 12, Soglia 7, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 6, Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.