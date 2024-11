La serie B della pallavolo. Weekend da dimenticare

E’ stato un sabato nero per le tre squadre della nostra zona di volley. I “Lupi” hanno perso l’imbattibilità, conquistando tuttavia un punto a Sassuolo. Hanno ceduto nettamente le formazioni di Pontedera e Castelfranco. In coda, dopo cinque giornate, spirano già venticelli di retrocessione. A fine stagione scenderanno in C quattro compagini. I pontederesi del Gruppo Lupi sono quint’ultimi, l’Arno Toscana Garden terz’ultima. Servono una grossa dose di attenzione e tanto altro per venirne fuori. La Codyeco Lupi ha ceduto per 3-2 a Sassuolo, dove è stata seguita dai suoi supporters, impagabili per il loro attaccamento ai ragazzi di Pagliai. Gli uomini di Pupo Dall’Olio si sono dimostrati più desiderosi di imporsi. I modenesi hanno avuto più fame, nel contesto di una partita lunga e combattuta.

Questi i parziali: 25-22; 25-23; 22-25; 17-25; 15-13. Nonostante la prima battuta esterna, i conciari restano in vetta (12 punti), dovendo però risolvere strada facendo i problemi in ricezione ed i vari passaggi a vuoto emersi in queste prime giornate. Il Gruppo Lupi ha ceduto per 3-1 in casa al Cus Genova. Questa la successione dei set: 24-26; 25-20; 23-25; 16-25. Nel corso della gara si è infortunato Lumini, costretto ad uscire di scena. Anche Frosini nel primo set ha avuto problemi dopo aver preso una pallonata in faccia. Pontederesi sfortunati, attaccati alla gara per tre set per poi crollare mentalmente nel quarto, senza attenuanti. A Sesto Fiorentino i castelfranchesi di coach Piccinetti sono stati battuti per 3-0 dalla Sestese: 25-19; 25-20; 25-16. Parziali netti per i rossoblù fiorentini, dominatori della gara. Biancoverdi sempre sconfitti, finora, nei primi cinque turni.

Marco Lepri