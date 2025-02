La serie B maschile. Invicta, trasferta ostica

Diciottesimo turno di serie B maschile con la trasferta in terra fiorentina per l’Invicta. Oggi alle 21 il team di Fabrizio Rolando va a fare visita del Jumboffice Sesto Fiorentino, quarta in classifica con 4 punti in più in classifica dei grossetani.

I maremmani sono reduci dalla vittoria del turno scorso, mentre Sesto Fiorentino ha osservato il proprio turno di riposo.

"L’ottava posizione non rispecchia il nostre effettivo valore – spiega il centrale Emanuele Ielasi (nella foto) –. Dobbiamo fare di tutto per andare avanti in classifica. Per quanto mi riguarda, nell’ultima settimana ho avuto infiammazione al ginocchio, ma ora sembra tutto passato. Come squadra dobbiamo migliorare, abbiamo qualche calo mentale, per cui serve capire come sistemare alcune piccole cose, tipo ci serve avere ritmo e più continuità. Non dobbiamo assolutamente rilassarci".

Sfida aperta ad ogni risultato. E lo sanno bene i giocatori dell’Invicta che sono usciti da un brutto momento nel turno scorso prendendo punti a La Spezia. "All’andata facemmo una grande partita, giocando sempre ad un ritmo alto – aggiunge il libero Edoardo Spignese –. Dobbiamo fare una partita tosta per prendere tre punti in casa loro. Spesso abbiamo giocato meglio contro le big rispetto a come abbiamo affrontano alcune formazioni alla portata. Abbiamo avuto alcuni cali inspiegabili, che però col lavoro settimanale si aggiustano".