La situazione. Grottazzolina ko. Lo scatto di Siena . Ravenna raggiunta

Seconda sconfitta per Grottazzolina; la capolista è caduta a Cuneo, al tiebreak, agguantato dopo aver perso i primi due set e vinto terzo e quarto. Nel parziale finale successo per 15-11 della formazione piemontese, distanziata però di un punto ora dal secondo posto appannaggio solitario di Prata di Pordenone, corsara a Reggio Emilia in quattro set. Siena aggancia Ravenna a quota 28; i romagnoli hanno espugnato Porto Viro in cinque set, portando dunque due punti a casa. 15-12 il punteggio del tiebreak. In sesta posizione si conferma Brescia, vincente a Castellana Grotte in quattro set. Santa Croce e Cantù piazzano due scatti per la corsa playoff, avvicinando prepotentemente Porto Viro; i pisani hanno espugnato Pineto in quattro set dopo aver perso il primo, Cantù ha dominato a Aversa (3-0). Emma Villas torna in campo sabato 6 gennaio alle 20,30 a Prata di Pordenone.