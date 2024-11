La Teodora sfida Vicenza. Out Gabrielli e Pirro

Settimana di euforia per l’Olimpia Teodora dopo il successo nel derby di sabato contro il Cesena che guidava la classifica a punteggio pieno, con la prestazione-record di Ilaria Casini, autrice di 38 punti (record all time per le squadre di Ravenna in epoca di rally point system) che hanno messo in luce la sua completezza, essendo capace di attaccare sia la palla alta che quella veloce e di poter dare una mano alla ricezione, caratteristica insolita per gli opposti. "La partita contro il Cesena – analizza coach Rizzi – ci ha fatto capire altre possibilità di gioco, particolarmente utili nel nostro momento di emergenza". Con queste parole Rizzi si riferisce all’impiego dell’opposto in ricezione, ma anche al contributo sistematico dato in battuta, ricezione e difesa, nei giri in seconda linea dei rincalzi Toppetti e Piraccini e dall’alternativa in regia di Dezi Nika.

Anche per la trasferta di oggi a Cavazzale, sul campo della Volksbank Vicenza, saranno assenti i martelli Sara Gabrielli e la capitana Martina Pirro. Quest’ultima eseguirà un ultimo test nelle ore precedenti la partita per valutare un impiego limitato a qualche scambio. Nonostante la società stia valutando di rinforzare la squadra in posto4, è scontata la piena fiducia al sestetto che ha giocato sabato, con le diagonali Poggi-Casini e Marchesano-Fabbri, il libero Franzoso e, in posto4, le semi-esordienti ravennati Vittoria Balducci e Agnese Benzoni (classe 2004 e 2006), che hanno messo il massimo impegno nella difficile prova contro il Cesena, pur dimostrando qualche limite nell’attacco su palla alta, dovuto all’inesperienza e all’emozione. La squadra vicentina è seconda in classifica con 12 punti in 5 partite ed è reduce da 3 vittorie consecutive. La partita avrà inizio alle 18 e sarà visibile con lo streaming dai canali social dell’Olimpia Teodora.

Marco Ortolani