La terza amichevole. "Yuasa, contro la Lube qualche errore di troppo»

Terzo incrocio-derby tra Lube e Yuasa Battery, stavolta a Civitanova. Nel conto set si è imposta in tutti e quattro la formazione di coach Medei ma in relazione al punteggio dei singoli parziali, la differenza è stata tra i due o tre punti. Ogni set è stato deciso nel rush finale con poche singoli azioni che hanno spostato l’inerzia finale dalla parte dei civitanovesi. Indicazioni positive ci sono state, con qualcosa ancora da limare come ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi. "Rispetto alle altre gare c’è stato un equilibrio sostanziale – ha confermato il tecnico Yuasa – abbiamo giocato punto a punto. Però in tutti set ci abbiamo messo qualche piccolo errore di troppo. Ci siamo adattati bene a diverse situazioni di gioco, sono stati fatti passi avanti nel muro difesa e al servizio. Nella fase break abbiamo avuto occasioni ma sono state gestite con un po’ di superficialità e da quelle abbiamo preso pochi punti. In queste gare qua serve invece diventare più cinici. Ci saranno nella stagione partite con poche occasioni di questo tipo e occorre sfruttarle al massimo, ma in generale sono soddisfatto dei ragazzi". Proprio in quei punti che diventano lunghi e anche poco "puliti" qualcosa da sistemare c’è. "Sulle palle sporche – conclude il coach – siamo un po’ ingenui, pecchiamo di troppa voglia. Ci stiamo abituando al livello della Superlega e a questo modo di giocare. Bisogna esser bravi a gestirli quei momenti, con palloni anche strani. In questa gara ci siamo stati, siamo stati sempre attaccati, preso dei break a favore e lavorato su muro difesa. Dimostriamo di esserci a livello di gioco e dobbiamo essere bravi a tradurlo in qualcosa di più".

Passi avanti dunque in questa tripla sfida contro una big del campionato di Superlega ma i test non finiscono e stavolta sarà contro una di quelle squadre chiamate a lottare, almeno sulla carta, con Grotta per preservare la categoria. Giovedì 19 settembre infatti alle ore 19 a Roseto degli Abruzzi la Yuasa Battery se la vedrà contro Cisterna Latina e sarà un test molto interessante in questa fase di precampionato, a dieci giorni esatti dall’esordio assoluto in Superlega davanti al pubblico amico di Porto San Giorgio contro Monza. Sarà dunque un’autentica prova generale.

Roberto Cruciani