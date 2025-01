La Valsa Group che verrà. Romanò stravolge i piani

Dall’Unipol Arena di Bologna sono arrivate anche indicazioni ormai di fatto definitive sulla rosa 2025/2026 di Modena Volley. Una Modena che era molto vicina ad aggiudicarsi le prestazioni di Yuri Romanò, ma l’opposto della Nazionale italiana pare abbia scelto una nuova avventura in Russia, al Novy Urengoy, e questo ha di fatto stravolto i piani di una società che intendeva puntare di nuovo su Davyskiba e Gutierrez inserendo Porro come terzo incomodo, vista la cessione all’Osaka di Tommaso Rinaldi e l’acquisto del libero straniero, Luke Perry, dall’Aluron Zawiercie.

Modena invece si è ritrovata a ripensare tutto, in una situazione nella quale sarebbe stato logico tenersi Rinaldi. Con questa congiuntura di mercato alla Valsa Group si è presentato infatti un problema che non era mai stato in agenda in questi anni, ovvero quello del numero di italiani da schierare in campo nel sei più uno: di fatto gli unici due con passaporto ‘azzurro’ nella presunta formazione titolare del prossimo anno saranno i centrali. Nel reparto saranno confermati Sanguinetti e Mati e anche Simone Anzani che in un primo momento sembrava poter essere messo in partenza. Senza Romanò a Modena rimangono poche scelte: l’offerta fatta a Ferre Reggers non ha retto il confronto con quella di Milano, che lo ha riconfermato, e quindi anche i gialloblù opteranno per mantenere l’opposto di questa stagione, Paul Buchegger. Per trovare un italiano allora la soluzione sarebbe quella di cedere De Cecco e prendere un regista nostrano, ma i giovani Boninfante e Porro, già di Modena, sono ben accasati a Lube e Piacenza, e l’unico che potrebbe liberarsi (se parliamo di un certo rendimento in campo) è Spirito da Verona. Oltre alla reperibilità di un alzatore italiano di buon livello, il problema è trovare qualcuno che possa prendere in carico il contratto del palleggiatore argentino, molto oneroso a fronte di una piazza, quella della SuperLega, già satura nel ruolo. Ecco che probabilmente, allora, a far strada a un altro italiano in rosa sarà José Miguel Gutierrez: beninteso, Modena potrebbe già giocare coi tre italiani, ovvero Luca Porro, Giovanni Sanguinetti e Simone Anzani (o Pardo Mati), ma c’è assoluto bisogno di un cambio italiano di banda per garantire il numero obbligatorio di tre in campo. E tenersi Gutierrez solo e solamente come riserva di Davyskiba non ha senso. Ecco allora la strada della cessione del cubano, che ha un mercato sicuramente più ampio rispetto a De Cecco. Chi arriverà a sostituirlo? Per ora non ci sono nomi vicini in agenda, sarà sicuramente confermato Jacopo Massari. Il sestetto dell’anno prossimo a oggi? De Cecco-Buchegger, Davyskiba-Porro, Sanguinetti-Anzani, Perry libero.