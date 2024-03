La Valsa Group è a Dubai. Al torneo con tutti i big

È giunta ieri a Dubai la Valsa Group Modena che prenderà parte al Nas Tournement negli Emirati Arabi. L’esordio oggi, alle 23:15, contro l’Al Wasl padrone di casa. Replica poi allo stesso orario lunedì contro Volley Cisterna, in un derby italiano che si riproporrà anche nel gironcino playoff che qualifica alla Challenge Cup. Infine chiusura del girone mercoledì 27 marzo contro l’Ajman Sports Club, altra squadra degli Emirati. Nell’altro girone le altre due italiane, Padova e Catania, assieme a Sohar Sc (squadra del Qatar) e all’altra squadra degli Emirati, infarcita di brasiliani, australiani e altri giocatori presi per l’occasione, denominata Al Ain Club. Semifinali venerdì 29 marzo, finale per il terzo posto sabato 30 marzo, finalissima il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo. Nota a margine sul torneo, nessuna delle squadre italiane è partita a ranghi ridotti: ci sono tutti i big previsti nella rosa, sia a Modena che a Padova che a Cisterna, l’unica con qualche elemento in meno è Catania, in un torneo comunque di discreto livello, ma che impegnerà i gialloblù in un tour de force, viaggi compresi, prima di cercare la qualificazione europea. Proprio per questo torneo a Dubai a cui partecipano ben tre squadre che poi dovranno cimentarsi anche nel gironcino per il quinto posto, la Lega Pallavolo ha già disposto il posticipo della prima giornata del girone all’italiana preliminare del play off Challenge Cup. Non si inizierà più, quindi, il lunedì di Pasquetta, ma si comincerà verosimilmente mercoledì 3 o giovedì 4 aprile. La formula prevede un girone all’italiana da sei squadre, cinque gare in tutto quindi, con le prime quattro che accederanno alle semifinali Anche la cena di saluto a Bruno Rezende dei tifosi è stata spostata per motivi ‘di calendario’: sarà venerdì 5 aprile, sempre alla Polisportiva San Faustino.