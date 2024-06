La Volley Banca Macerata si è assicurata l’opposto Andric

"Macerata ha subito dimostrato interesse nei miei confronti e non ho avuto dubbi a firmare, è una grande opportunità per tornare al meglio della forma dopo l’ultimo infortunio e vestire una maglia importante come quella biancorossa". L’opposto croato Leo Andric va a rinforzare il reparto d’attacco della Volley Banca Macerata che sta gettando le basi per il campionato di A2 a cui si affaccia da matricola. Andric aggiunge al roster qualità ed esperienza internazionale vantando una carriera in giro per il mondo: dopo i successi in Croazia ha giocato nelle serie più importanti di Grecia, Svizzera, Polonia, Corea del Sud, Francia e Russia. Per lui anche un’esperienza in Italia con Perugia, nella stagione 2017/2018, dove ha conquistato Supercoppa, Coppa Italia e Campionato di A1. "Volevo tornare in Italia – racconta il giocatore –, così ho parlato con il mio manager e ho scelto l’Italia perché c’è grande qualità nell’organizzazione e nel modo di lavorare. Conosco la città e la sua tradizione pallavolistica, sono ansioso però di vederla da vicino ed ascoltare le storie riguardo i suoi successi". Andric guarda al prossimo anno e indica gli obiettivi. "Quello più importante è di essere in forma, perché in questo modo so di poter mostrare il mio talento e aiutare al meglio Macerata. Voglio dare il massimo per questa città e cercare di portarla ai vertici; sono convinto che abbiamo tutto per fare bene in A2".

Così coach Maurizio Castellano commenta l’arrivo di Andric. "Rappresenta un upgrade per la Volley Banca Macerata. È un giocatore di caratura internazionale che porta tanta esperienza e può farci fare il salto di qualità, del resto il curriculum parla per lui. Noi possiamo aiutarlo a ritrovare la sua versione migliore".