La Vtb parte subito forte. Tellaroli e Pulliero super

BANCA ANNIA ADUNA

0

FCREDIL BOLOGNA

3

(24-26, 23-25, 23-25)

PADOVA: Volpin 5, Giay 2, Sgherza 7, Wabersich 14, Comotti 9, Marcuzzi 6, Masiero (L1); Pierdonati. Non entrate: Nordio, Pasa, Dainese, Zilio, Callegaro (L2), Zampi. All. Rondinelli.

FCR EDIL VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 8, Pulliero 13, Neriotti 5, Frangipane 10, Saccani 4, Tellaroli 16, Laporta (L1); De Paoli, Fucka, Cavicchi. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Melega. All. Ghiselli.

Arbitri: Scampinello e Maran.

Prima giornata e primo esame di maturità: la Fcredil lo supera a pieni voti. Il cammino delle rossoblù nel campionato di B1 femminile di pallavolo inizia con il blitz esterno in casa di un’altra pretendente all’alta classifica: Padova, e con un secco 3-0. Bologna cresce: a dirlo, il fatto di aver già sconfitto le avversarie in pre season, ma cedendo un set. Questa volta neppure quello, e in casa delle patavine, al termine di un lungo corpo a corpo. Bologna aggredisce in battuta: e a fronte di 18 errori, arrivano pure 6 aces. Riceve meglio e soprattutto ha percentuali offensive più elevate (45% contro 38%) e in un match che si sviluppa sul punto a punto fa la differenza, come pure la distribuzione: Tellaroli, con 16 punti, è la migliore, seguita da Pulliero e Frangipane, Padova trova una sola protagonista offensiva da doppia cifra. Primi tre punti e prima dimostrazione di forza e ambizione di Bologna, che punta al ritorno in A2 e inizia con il piede giusto.

Marcello Giordano