La Vtb ritrova il sorriso . Tellaroli, show vincente

La Fcredil Bologna torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: lo fa a Costa Volpino, spegnendo le ultime chance di rimonta salvezza delle dirette rivali. Lo fa nel giorno in cui Olbia perde un colpo (ovvero un punto) a Soverato: il che significa quinto posto solitario in classifica e un punticino di margine sulla zona retrocessione. A tre giornate dal termine della stagione e alla vigilia di due gare consecutive in casa, non è una garanzia di salvezza ma un passo avanti sicuro, considerato che all’ultima giornata della Pool Salvezza Bologna sarà di scena proprio a Olbia, che tra l’altro ha tre punti in cassaforte dovendo giocare un match con Pescara. Poco importa. Era importante ritrovare morale, fluidità di gioco e punti: obiettivo raggiunto, con tanti ringraziamenti a Tellaroli (nella foto), che mette a terra gli ultimi 5 palloni del quarto set, nel 25-23 con cui le rossoblù chiudono parziale e match.

Ne mette 25, l’opposta, che vince un set da sola: ma sarebbe un errore considerarla l’unica protagonista di un match che Bologna porta a casa grazie anche ai 16 punti di Lotti e ai 10 di Ristori. Ritrova l’attacco in palla alta e pure la difesa Bologna, che mette sotto le avversarie in battuta. Costa Volpino paga dazio, invece, con 21 errori globali dei quali 16 proprio al servizio, contro i di Bologna, che sbaglia poco o nulla e riprende la marcia salvezza. Marcia salvezza che proseguirà a domicilio con Lecco e Melendugno, appuntamenti da non fallire per tenersi stretta una soffertissima A2.

Le altre gare: Orocash Picco Lecco-Sirdeco Volley Pescara 3-0, Valsabbina Millenium Brescia-Narconon Volley Melendugno 2-3, Volley Soverato-Volley Hermaea Olbia 2-3, Trasporti Bressan Offanengo-Nuvolì Altafratte Padova 3-0.

La classifica: Trasporti Bressan Offanengo 42; Valsabbina Millenium Brescia 39; Orocash Picco Lecco 35; Narconon Volley Melendugno 31; Vtb Fcredil Bologna 28; Volley Hermaea 27; Pallavolo Cbl Costa Volpino 20; Volley Soverato 20; Nuvolì Altafratte Padova 17; Sirdeco Volley Pescara 1.