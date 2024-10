La Vtb vuole risalire subito. Sabbioni: "Puntiamo in alto"

Il conto alla rovescia è partito: l’assalto alla serie A sta per cominciare. Il Volley Team Bologna, targato Fcredil, sarà ai nastri di partenza del campionato di B1 femminile di volley domenica, alle 17 a Padova, sul campo della Banca Annia Aduna, già sconfitta in pre campionato. Sarà già esame di maturità e scontro diretto, perché sulla carta le patavine hanno ambizioni di altissima classifica. Ce l’hanno anche le rossoblù, il presidente Roberto Sabbioni non si nasconde: "Abbiamo allestito una squadra per pensare a un campionato di vertice. Dopo la retrocessione dall’A2 abbiamo voluto inserire diverse giovani del vivaio, perché quest’annata deve rappresentare un’occasione di crescita del ‘prodotto interno’, ma il roster è di qualità. Poi sarà il campo a dare il verdetto".

Così il numero uno del Vtb nel corso della presentazione andata in scena a Palazza d’Accursio, alla presenza dell’assessora allo sport Roberta Li Calzi, del presidente regionale del Comitato Fipav Silvano Brusori e di quello del Comitato territoriale bolognese Alessandro Baldini. Alle riconferme del libero e capitana Rebecca Laporta, del centro Neriotti, dell’opposta Tellaroli, delle schiacciatrici Taiani e Bongiovanni, della regista Saccani, sono seguiti il ritorno della centrale Fucka e gli arrivi della centrale Pulliero (da Forlì, B1) e della schiacciatrice Frangipane dall’A2 di Soverato. Con loro, la batteria delle giovanissime Cavicchi, Malossi, De Paoli e Borsari, senza dimenticare che Bongiovanni, già nel roster dell’A2 lo scorso anno è una 2005 in cerca di affermazione. Non si si nasconde neppure coach Fabio Ghiselli: "A livello di individualità ho delle Ferrari. Dovremo imparare a guidare. Siamo già cresciuti molto e molto dobbiamo ancora crescire. Serviranno piedi a terra e umità, perché contro di noi giocheranno tutti al massimo".

E gli esami di maturità incombono. Parola di capitana, Rebecca Laporta: "Padova all’esordio sarà già esame, come lo sarà la prima in casa con Jesi, altra squadra costruita per l’alta classifica come noi, ma come Cesena e Vicenza. Ci attendono subito due scontri a fuoco. Potevo andare via, sono rimasta perché credo che possiamo riprenderci la serie A persa per una partita lo scorso anno. Ci crediamo". Già partita su Vivaticket la campagna abbonamenti: 80 euro prezzo intero, 40 ridotto per età comprese tra i 13 e i 18 anni, con abbonamento da 50 euro e 20 ridotto per la seconda squadra del Progresso, campionato di B2. Possibile sottoscrivere anche abbonamento congiunto a 110 euro, ma solo alle casse del PalaLirone di Castel Maggiore, campo di casa del Vtb.