La Yuasa cerca l’impresa a Modena . Ortenzi: "Combattiamo metro su metro"

Si respira già totalmente il ’clima-Modena’ in casa Yuasa Battery Grottazzolina che domani alle 18 sarà protagonista della prima trasferta in Superlega della propria storia in un luogo di tutto rispetto, ovvero nel tempio del volley di Modena. E coach Massimiliano Ortenzi sa benissimo che ci sarà da battagliare. "Siamo chiamati a combattere, metro su metro – esordisce coach Massimiliano Ortenzi –. La nostra squadra deve provare a prendere punti in ogni confronto. Domenica ci siamo riusciti. Poi c’è un altro aspetto: non dobbiamo accontentarci. In primo luogo alzando il livello: man mano che il campionato va avanti il livello si alzerà. Adesso siamo agli inizi, le squadre hanno qualcosa da sistemare, noi compresi, e quindi dobbiamo essere bravi nel tirar fuori il meglio".

Smaltito l’esordio insomma, è arrivato il momento di proiettare tutte le attenzioni dei gialloblu su Modena. "Sarà una grande emozione per chi, come noi, la Superlega non l’ha mai giocata. Un palasport con quella storia là".

Il destino vuole poi, che in Emilia si svolgerà una sfida tra coach marchigiani, visto che Modena è allenata dal tecnico di San Severino Marche Alberto Giuliani: "Le squadre allenate da Giuliani giocano bene a pallavolo, hanno un buon sistema di gioco. Modena al momento è difficile da interpretare. Nella gara d’esordio Rinaldi ha fatto una gran partita e non va dimenticato che in tutti i ruoli gli emiliani hanno cambi e soluzioni sempre all’altezza della situazione. Dovremo essere bravi nel fare la nostra pallavolo: serviranno massima pressione al servizio e limitare al massimo gli errori. Basilare, inoltre, tenere un buon livello di cambio palla cosa che con Modena, sicuramente, sarà difficile".

"Poi – argomenta ancora coach Ortenzi – sentiremo di certo la presenza dei tifosi (una cinquantina almeno provenienti dal fermano, ndr) e sarà importante. Dobbiamo essere bravi a prescindere se siamo in casa o fuori: la squadra deve sempre avere lo spirito giusto per fare più punti possibili nella strada verso la salvezza". Ad essere pronto ad un match importante è il libero Andrea Marchisio: "Sarà molto dura a Modena, la nostra prima trasferta. Ci aspetta una gara combattuta perché arrivano da una sconfitta, la prima tra le mura amiche l’affronteranno col coltello tra i denti. Dovremo essere bravi a star lì, a soffrire nei momenti di massima pressione e a sfruttare ogni possibilità favorevole". Dall’altra parte della rete Marchisio ritroverà Dragan Stankovic, con cui ha vinto Scudetto, Mondiale per club e Champions "Troveremo Stankovic, ma anche De Cecco, Massari, Anzani, gente con cui ho avuto la fortuna di allenarmi e sicuramente il loro livello lo conoscono tutti. Vi dico solo che sarà una partita molto intensa".

Roberto Cruciani