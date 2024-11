La Yuasa non fa drammi. Marchisio suona la carica:: "Tenuto un gran livello»

E’ ancora forte l’eco di una domenica intensa e ricca di emozioni anche fuori dal campo al PalaSavelli ma senza dubbio lo spettacolo offerto in campo da Yuasa Battery e Itas Trentino è stato di livello molto alto. Una Yuasa pimpante e determinata fin dall’inizio che ha spinto tantissimo in ogni fondamentale per tenere testa ai Campioni D’Europa. Inevitabile perché far giocare palla in mano a Sbertoli con la batteria di attaccanti a disposizione significava non avere scampo. Invece dai nove metri è arrivata la spinta necessaria per una Yuasa sempre in gara e a sfiorrare, per l’ennesima volta, il tie break. Un piano gara ben preciso: braccio sciolto e mente libera per giocarsela anche contro di loro. E’ in questi termini anche l’analisi post gara di Andrea Marchisio, libero della Yuasa, che ci ha messo tanto del suo in un lavoro di seconda linea molto importante soprattutto in difesa dove ha tirato su di tutto. "Nel primo set siamo partiti molto forte al servizio – commenta l’esperto libero Yuasa - nel secondo lo hanno fatto loro e son riusciti a gestire meglio qualche turno nostro al servizio. Loro sono tra le due o tre squadre papabili a vincere praticamente tutto in Italia ma anche in Europa. Quando affronti queste squadre devi essere sempre al 100% in ogni momento e soffrire quando loro aprono il gas perché vanno veramente forte. Poi nel quarto set siamo riusciti a rimetterla in piedi anche colmando un gap di 4-5 punti. Certo ci è mancato sempre quel centimetro per agguantare il quinto set ma ogni settimana lavoriamo per colmarlo e prima o poi riusciremo a farlo".

Un peccato veramente perché strappare almeno un punto ad una squadra di campioni assoluti come Trento avrebbe significato non solo un’iniezione di autostima incredibile ma anche piazzare un mattoncino importante in classifica alla luce di altri due impegni esterni molto complicati: prima a Milano e poi i Campioni d’Italia di Perugia a casa loro. Ma Marchisio non si scompone affatto e analizza con lucidità questa fase della stagione: "Ci aspettano altre due gare molto complicate ma noi lo sappiamo. E’ difficile ma lo spirito è assolutamente quello giusto. Siamo rimasti sempre in gara e non abbiamo mai mollato".

Roberto Cruciani