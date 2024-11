L’Ama non vuol fermarsi. Punti pesanti per i Vigili

Iniziano a delinearsi i valori nei campionati di Serie B, C e D di pallavolo, con diverse formazioni reggiane in grande evidenza e alcune anche in vetta alle rispettive graduatorie.

SERIE B. L’Ama San Martino è in testa alla classifica a 19 punti, due di vantaggio sulla Pallavolo Sestese che ha giocato una gara in meno. Oggi gioca alle 21 una gara non facile sul parquet di Cecina (11). Un po’ più complicata la vita dei Vigili del Fuoco Marconi (7) che oggi hanno la possibilità di mettere un altro mattoncino verso la salvezza affrontando al PalaCanossa il Cus Genova (9).

SERIE B1. Impegno tosto per la Tirabassi e Vezzali (9) con la novità di Simone Longagnani in panchina: alle 21 gioca a San Giovanni Valdarno (10) con la speranza di risalire la china. La Giusto Spirito Rubierese (13) domani alle 18,30 affronta in casa il Volley Modena (14) nel derby del Secchia.

SERIE B2. La capolista Fos Cvr (17) gioca oggi alle 20,30 a Castelmaggiore contro il Progresso (10) per continuare la sua bella serie iniziata già nel girone di ritorno dell’anno scorso; l’Arbor Interclays (15) è in buone condizioni e oggi alle 18 è a Cervia (10), mentre l’Ama San Martino, ancora a zero punti, rende visita alle 18 alla prima della classe, San Damaso (17).

SERIE C. Tra i maschi, Soliera-Fabbrico alle 18,30 e MoRe Volley-Pol. Inzani Parma alle 18. Nel girone è in testa Scandiano sull’Everton. Tra le ragazze, Saturno Guastalla-Cus Parma alle 18,30; Emmezeta Piacenza-Poliespanse Nutristar Correggio alle 19. Correggio, se vince può tornare in testa, superando il Circolo Minerva Parma che ha già giocato e vinto 3 a 0 contro la Rubierese.

SERIE D. Tra i maschi, nel girone A, giocato il derby Naytes Vaneton Interclays-Pieve, finito 3 a 1 (25-27 25-16 25-18 27-25). Oggi nel girone B: San Marco Matrix-Soliera alle 20 a Boretto; B.R.V. Luzzara-Maritain Modena alle 20,30. Tra le ragazze, nel girone A, derby a Calerno alle 18 tra L’Arena e la Vaneton Limpia; nel girone B, Virtus Casalagrande-Maranello alle 20 e Libertas Fiorano-Everton alle 18.

Claudio Lavaggi