L’amarezza di Buchegger: "Il ko con Cisterna fa male"

Per due set e mezzo è stato il trascinatore assoluto, con percentuali d’attacco mostruose e un’ottima resa al servizio. Poi anche Paul Buchegger (in foto, maglia 19), assieme alla squadra, è calato moltissimo alla distanza, finendo per cedere nel finale di quarto set e nel tie-break a una Top Volley Cisterna che è andata a prendersi la vittoria in un PalaPanini incredulo, soprattutto per quello che aveva visto nella prima ora di gioco. "Fa male, ma dobbiamo guardare avanti" è il lapidario commento dell’austriaco che ovviamente vuole pensare a Civitanova, dopo aver comunque chiuso la sua fatica domenicale con 25 punti all’attivo e il 55% complessivo di positività in attacco, tabellino che si va ad aggiungere agli altri che ne fanno il quinto miglior realizzatore complessivo di SuperLega sin qui, il quarto se si conta la media punti per set giocato.

Buchegger, domenica siete usciti con le ossa rotte dalla rimonta della Top Volley?

"Certo, quella con Cisterna è una sconfitta che fa male, però sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare forte e porre il pensiero sul futuro, sulle prossime partite. La prossima in modo particolare è importantissima".

Come si è spiegato la rimonta?

"Loro si sono sbloccati in battuta e noi abbiamo fatto fatica a reggere la loro pressione, poi qualche errore di troppo ha condizionato l’esito del match, ma già nel primo set si era visto che poteva esserci equilibrio, solo che in quel parziale non abbiamo fatto gli stessi errori che abbiamo fatto nel terzo".

Quindi su cosa vi concentrerete dopo questo match?

"Dovremo lavorare per avere più continuità per tutto il set, una costanza che oggi ci manca. Soprattutto pensiamo all’inizio e alla fine dei parziali, dove il nostro gioco deve essere meno falloso e più solido".

Come preparate la trasferta contro la Lube?

"Ormai ci siamo resi conto del fatto che tutte le partite siano difficili. Dovremo spingere al massimo in settimana per andare a combattere al cento per cento sul campo di Civitanova. Dovremo far vedere la nostra miglior pallavolo per portare a casa questa vittoria".

Avete già un occhio sulla classifica?

"Per la classifica è ancora presto, anche se ovviamente un po’ la guardiamo e non siamo lì dove vogliamo essere, sicuramente: sono però rimaste quattro partite del girone di andata, le vogliamo vincere tutte e quattro e poi vedere dove siamo in graduatoria".

Quindi poca classifica, ma?

"Ma il focus rimane molto più sul nostro gioco che su punti e classifica, oggi".