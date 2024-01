L’Apav ha preso il volo. E adesso punta alla Coppa

Si conclude con un’altra vittoria la prima fase del campionato di serie D femminile per l’Apav Calcinelli-Lucrezia che, al palas Cercolani di Lucrezia, batte per 3-0 la Drinks Service Volley Fermignano. Una prima parte di stagione che vede così la formazione guidata da coach Moris Meloni imbattuta ed a punteggio pieno. Un ruolino di marcia importante frutto del tanto lavoro. Dice coach Meloni: "Le ragazze hanno messo in campo una bella prestazione mantenendo sempre il controllo sul match. Ciò che voglio sottolineare è però la buona prova delle giovani entrate dalla panchina che, anche se per pochi punti, hanno dimostrato notevoli passi in avanti soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento".

Ora, in attesa di riprendere il campionato di serie D con la seconda fase della manifestazione, la squadra neroarancio sarà subito impegnata in un altro appuntamento importante di questa stagione e cioè il ritorno dei quarti di Coppa Marche in programma oggi a Senigallia. Un sfida da dentro o fuori e che vede l’Apav in svantaggio dopo la sconfitta rimediata in casa all’andata. "Da oggi – afferma coach Moris Meloni – penseremo a preparare al meglio la gara di ritorno di Coppa Marche. Senigallia è una formazione forte e che gioca in serie C. All’andata abbiamo però dimostrato di avere le carte in regola per giocarcela. Dovremo spingere in battuta per limitare le loro attaccanti".

b.t.