L’appuntamento: "La leadership garbata in campo e nella vita» è il titolo dell’iniziativa. Faccia a faccia col grande volley: Giannelli e Candellaro lunedì a Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Inizio di settimana con due assi della pallavolo nostrana a Sansepolcro su iniziativa del locale Rotary Club biturgense. Lunedì 15 gennaio arriveranno infatti due pedine della Sir Safety Perugia e della Nazionale: il palleggiatore Simone Giannelli, campione del mondo e d’Europa (più due scudetti) e il centrale Davide Candellaro.

Sono attesi per le 18 al Borgo Palace Hotel, nelle cui sale tratteranno l’argomento dal titolo "La leadership garbata in campo e nella vita".

Un modo per coinvolgere i giovani e per far capire loro quali sono i meccanismi positivi da seguire.

Conduttore della serata è l’ex arbitro internazionale di pallavolo Simone Santi di Città di Castello.

Un particolare evento rivolto senza dubbio agli appassionati del volley, che potranno stringere la mano a due beniamini attuali di questa disciplina, ma valido per tutti, perché prima ancora degli aspetti squisitamente tecnici si insisterà sull’educazione nella competizione agonistica e su come in campo e nella vita si arriva alla creazione di una leadership, intesa come autorevolezza.

Un’ulteriore conferma dunque dell’attenzione speciale da parte del Rotary Club verso i giovani, ai quali già riserva il premio annuale per i migliori laureati e quello biennale di poesia per gli alunni delle scuole elementari.

Claudio Roselli