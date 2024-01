L’Ariete sale al terzo posto. Successo con il Bottegone

PALLAVOLO

L’Ariete centra il nono successo stagionale nel campionato di serie D femminile. Quella ottenuta contro Bottegone è una grande vittoria della squadra di Andrea Picchi che, opposta ad una diretta concorrente per le posizioni di vertice della graduatoria, lotta, soffre e alla fine strappa un 3-1 preziosissimo che le consente di salire solitaria al terzo posto in graduatoria, a soli sue punti dalla capolista Cerretese. Match durissimo il primo dell’anno contro una formazione pistoiese ricca di talento e anche con maggiore esperienza rispetto alle giovani pratesi. Ariete che partiva bene facendo suo il primo set col punteggio di 25-22. Nel secondo, invece, ottima reazione avversaria e, complice qualche errore di troppo delle giovani di casa, Bottegone riesce a pareggiare i conti. Nei due set finali, poi, è bravissima la squadra di Picchi a trovare energie fisiche e mentali per lottare pallone su pallone e strappare i tre punti con due parziali vinti con il minimo scarto, rispettivamente per 25-23 e ai vantaggi per 26-24.

Il tabellino.

ARIETE: Querci, Ricci, Massai, Torri, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi.

PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE: Bianchini, Fedi, Gioffredi, Gori, Monti, Niccolai, Pellitteri, Petrini, Russo, Sardini, Spadoni, Tucci, Vettori, Vezzosi. All. Barbiero.

Arbitro: Massi Parziali: 25-22; 19-25; 25-23; 26-24.