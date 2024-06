Le campionesse provinciali. Invicta, l’attesa è durata poco. La serie D arriva al primo tentativo

Con la vittoria in gara2 dei play off contro Vicarello l’Invictavolleyball di Prima Divisione femminile ha completato l’opera: ovvero è stata promossa in serie D dopo una stagione incredibile. Che la formazione allenata da Stefano Spina e Andrea Chiappelli fosse molto competitiva per la categoria e che avesse i numeri per fare il salto era un dato noto, ma che ne uscisse una stagione così trionfale con 26 successi su altrettanti incontri, onestamente era poco preventivabile. Il dominio assoluto nel campionato è stato quasi disarmante, frutto di un gruppo che per tutta la stagione, campionato under 18 compreso, ha dimostrato di essere di assoluto valore. In gara2 della finale playoff al PalaMarina le invictagirls hanno battuto per 3-1 Vicarello vincendo il campionato da imbattute. Una partita a senso unico in cui le padrone di casa hanno fin da subito aggredito un avversario mai domo, giocando una partita di alto livello. Dopo due ottimi primi set complice un calo fisiologico e una reazione d’orgoglio da parte delle livornesi, le avversarie conquistano il terzo parziale. Quarto set a trazione Invicta che chiude match e stagione. Un record per le ragazze dei coach Spina e Chiappelli che non solo salgono di categoria con una squadra giovanissima totalmente Under 18 ma lo fanno senza mai aver subìto una sconfitta lungo una stagione di 26 partite da ottobre ad oggi. Dopo un paio di anni in cui l’Invicta aveva soltanto disputato nel femminile campionati giovanili, la scorsa stagione l’acquisto del titolo di Prima Divisione aveva per la prima volta messo in campo anche una prima squadra nel settore "rosa", che da buon dna Invicta, ha subito battuto un colpo, vincendo al primo appuntamento.