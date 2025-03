Le Emma Villas si sbarazza di Fano. Successo facile e accesso ai play-off

EMMA VILLAS3FANO0

EMMA VILLAS: Trillini 6, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 2, Alpini, Nelli 10, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban 8, Cattaneo 12. Allenatore Graziosi.

FANO: Coscione, Rizzi, Merlo 14, Roberti 4, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 4, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 9, Marks, Compagnoni, Tonkonoh 4, Mengozzi 3. Allenatore Mastrangelo.

Arbitri: Grossi, Russo.

Parziali: 25-16, 25-20, 25-16.

SIENA – Poco più che una passeggiata. Emma Villas si sbarazza agilmente di Fano in tre set, ottenendo la settima vittoria consecutiva e assicurandosi la certezza di un posto nei play-off; era solo questione di aritmetica, tanto che bastava un solo punto, mentre ne sono arrivati tre senza neanche durare troppa fatica. Troppo diverso lo spessore tecnico fra le due squadre, troppo diverse anche le motivazioni tra chi era in cerca della miglior posizione possibile nella griglia playoff e chi non ha più niente da chiedere alla stagione. Il primo punto del match lo realizza Stefano Trillini, che mette giù la veloce. Siena allunga, è di Victorio Ceban il primo muro: 4-1. Poco dopo lo imita Trillini, mentre Luigi Randazzo continua a mettere giù punti preziosi. Nevot viene invece applaudito per un bel salvataggio di piede. Nelli è autore del punto del 14-8 dopo uno scambio lungo. Poi è protagonista Cattaneo: muro e attacco vincente per lui (19-11). Bella murata anche per Fano con Mengozzi (21-15). Il primo set si chiude con una grande giocata di Nevot: 25-16.

Si riparte con un ace firmato da Cattaneo. Ceban è protagonista in avvio di secondo set, quando Cattaneo si inventa un pallonetto di estrema difficoltà. Trillini si muove bene ed è nel posto giusto: 10-7 per Siena. Trillini molto positivo anche in attacco, quando Cattaneo va a segno dalla seconda linea il punteggio è sul 12-9 e coach Mastrangelo chiama timeout. Altro ace per lo schiacciatore, poi Randazzo porta Siena sul +5: 16-11. Fano prova a tenere, ma non dà mai l’impressione di poter recuperare. Nelli prima va a segno da posto 2 e poi realizza un servizio vincente (23-19). L’ace di Randazzo chiude il secondo set sul 25-20.

Terzo set con Cattaneo e Randazzo sono ancora protagonisti. Un bellissimo salvataggio di Bonami propizia il punto realizzato da Cattaneo: 9-5. Siena non sbaglia un colpo, buoni punti di Randazzo, Cattaneo e Ceban, Emma Villas vola sul 17-9. Entra in campo chiunque, anche Alan Patrick Araujo, al posto di Randazzo che riceve una standing ovation dal pubblico. E lo schiacciatore brasiliano si fa subito vedere e apprezzare per un muro. Un errore in battuta da parte di Fano chiude il terzo set sul 25-16.

Stefano Salvadori