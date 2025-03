Le interviste. "Atteggiamento giusto. Ora azzeriamo la testa»

Gara3 dei quarti playoff finisce con la corsa verso la curva e l’abituale salto-festoso dei giocatori di casa. Una scena verificatasi 18 volte su 19 uscite interne. Dunque è 2-1 Lube e mercoledì l’Allianz sarà spalle al muro, con i campioni d’Italia di Perugia (3-1 a Modena ieri e tris nella serie) spettatori interessati. Ai cronisti parla l’Mvp Alex Nikolov: "La squadra è riuscita a fare delle cose veramente strepitose in attacco e in battuta, e questa è stata sicuramente la chiave della partita, anche perché con questi fondamentali siamo riusciti a sopperire alle difficoltà che soprattutto io ho accusato in ricezione. Questa è la prima volta che mi trovo in vantaggio in una serie playoff da quando sono alla Lube, mercoledì a Milano dovremo comunque scendere in campo come se fossimo 0-0 nel computo dei match. Sarà sicuramente una sfida tosta". L’opposto Petar Dirlic: "Penso che i cambi abbiano fornito un contributo determinante per dare una svolta alla partita, spezzando gli equilibri con un pizzico di brillantezza in più in attacco. I dettagli hanno fatto la differenza, nei playoff nessuna squadra è propensa a mollare, lo si è visto pure oggi". Infine le parole di coach Giampaolo Medei: "È stata una partita tirata, proprio come me l’aspettavo, molto tosta dal punto di vista agonistico e noi siamo riusciti a prevalere proprio sotto quell’aspetto. La squadra oggi si è fatta trovare pronta, ha affrontato il match con l’atteggiamento giusto, riuscendo a reagire nel migliore dei modi quando era necessario. Bravi i miei ragazzi, del resto sono consapevole di avere a disposizione una rosa di 14 giocatori tutti molto validi. Abbiamo centrato una bella vittoria, ma ora azzeriamo la testa e concentriamoci su gara4 che sarà certamente una partita differente, con dei connotati tecnico-tattici diversi".

an. sc.