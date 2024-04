Le interviste. Graziosi "Risultato importante»

Al termine del match ha parlato l’allenatore di Emma Villas Siena Gianluca Graziosi (foto): "Risultato molto importante, un premio per i ragazzi – ha affermato –. La cosa importante stasera è stata la reazione nel secondo set perché nel primo secondo me ci portavamo dietro le scorie del quarto (dove la squadra aveva sprecato prima un vantaggio di quattro punti, poi anche un matchpoint, ndr) e del quinto set della partita di domenica scorsa. Era una gara sostanzialmente finita e invece ci siamo incasinati. È stata tosta riprenderci, sono stati due giorni pesanti perché c’era da recuperare quanto successo a Porto Viro. Complimenti ai ragazzi che hanno iniziato a giocare una buona pallavolo – ha aggiunto –, con le nostre caratteristiche, servendo bene e tenendo il loro palleggiatore lontano da rete. Le nostre armi sono state le solite, muro difesa e contrattacco".

Tra le novità tattiche, la mossa di alternare i liberi, Coser e Bonami, uno dentro quando c’era da difendere, l’altro quando c’era da ricevere: "Quella mossa la alleniamo tutti i giorni – ha spiegato Graziosi –. Federico (Bonami) non stava facendo così male, però volevo provare a dare una scossa, sono tre mesi che la stiamo provando in allenamento, era importante anche per stimolare il ragazzo da fuori". Pensare alla Emma Villas in finale scudetto adesso sembra normale, ma qualche mese fa non pareva alla portata: "Sono felicissimo, dall’inizio fino a metà dicembre è stata complicatissima – ha ammesso coach Graziosi – un po’ per la mancanza del palazzetto, un po’ per il fatto di poterci allenare solo al mattino, poi per i risultati che non c’erano e perché non giocavamo troppo bene. Non so cosa è successo nella partita di andata a Porto Viro (quando iniziò la serie di vittorie consecutive), da lì è cambiata la stagione, nel girone di ritorno siamo stati i migliori di tutto il campionato".