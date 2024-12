Le interviste. L’ira di Mechini:: "Non c’è la giusta anima di squadra»

Dopo la sconfitta con Cantù ha parlato il vicepresidente Fabio Mechini: "Sicuramente questa squadra non ha ancora trovato il suo Dna preciso – ha affermato il dirigente biancoblù –, non si riesce a dare un minimo di continuità. Non si gioca con la giusta anima di squadra, è impossibile trovarsi a rincorrere sempre per tutti i set. Il nostro gioco non è incisivo, c’è tanta imprecisione, su dieci partite abbiamo ottenuto sei sconfitte, il problema è che giochiamo da singoli e non da squadra, facciamo fatica. A questo punto anche noi facciamo parte della zona bassa della graduatoria". Il vicepresidente ha sottolineato ancora i demeriti del gruppo: "Domenica scorsa contro Catania avevamo giocato bene – ha continuato Mechini –. Ci aspettavamo di ripetere una prestazione simile, di approcciare meglio questa partita, invece non abbiamo mantenuto le attese della settimana. Sicuramente questa squadra non ha una fame, una voglia di lottare che invece vediamo sempre nei nostri avversari".