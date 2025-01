Le interviste. Mechini: "C’è stato un appannamento. Lo abbiamo pagato»

Al termine della partita il vicepresidente Fabio Mechini ha dichiarato: "Sapevamo di affrontare la prima della classe, purtroppo dal terzo set in poi c’è stato un momento di appannamento che abbiamo pagato. È una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca, in sei giorni abbiamo testato le prime due e abbiamo visto che queste squadre hanno più di noi. Dobbiamo continuare a lavorare con pazienza, queste sconfitte possono aiutare, anche se è chiaro che sono tante". Il dirigente lancia un messaggio positivo: "Rispetto al momento negativo dell’andata stiamo giocando meglio. Pur tornando a casa con zero punti voglio che la gente veda il bicchiere mezzo pieno: la squadra sta crescendo, se giochiamo con pazienza riusciamo a fare delle cose buone. Anche stasera abbiamo avuto dei buoni turni di battuta, Nelli è stato strepitoso, siamo stati meno incisivi con i centrali, però dobbiamo vedere i segnali di crescita in vista della prossima importantissima partita".