Le pagelle. Balaso è una garanzia. Nikolov, brutta prova. Riscatto Loeppky

Chinenyeze 6,5: discreta prova del centrale che realizza 10 punti e finalmente si fa sentire a muro con 3 block. Attacca col 64%, in battuta non va.

Boninfante 7: qualche alzata un po’ bassina, ma il giovane regista vince nettamente il duello con Porro che, dall’altra parte della rete, serve 57 palloni su 125 a Reggers. In più è spietato al servizio tanto da produrre 3 ace.

Nikolov 5: le parole di Cormio alla vigilia avevano anche lui come destinatario e Alex ha steccato. Brutta prova nonostante la fiducia di Medei che lo ha messo titolare (nel precedente di campionato una settimana fa era febbricitante e Loeppky aveva chiuso da Mvp). Ne fa 6 col 33% finchè sul taraflex.

Lagumdzija 6: rappresenta la Lube di questo periodo, discontinua anche all’interno della partita. A referto 14 con un basso 36%, unico a commettere 3 errori. Si riscatta parzialmente con 3 muri e soprattutto con 3 ace.

Podrascanin 5,5: non è un fattore, in attacco fa 5/9 e a muro non ne piazza uno. Nel 5° set Medei gli preferisce Gargiulo.

Bottolo 7: Mvp. Non tanto per i numeri, comunque buoni, ma per l’impatto che ha nel tie-break dove segna 4 pesanti punti con l’80%. Termina infatti a quota 12 col 52% offensivo, in ricezione è il più bersagliato con 35 battute e, nonostante 4 ace, nel complesso non dispiace.

Balaso 7: garanzia in ricezione (a differenza di Catania), le due difese nel 5° set sarebbero state da Mvp.

Gargiulo 6,5: 5/5 ma non solo questo, il centrale piace perchè schiaccia con velocità di esecuzione e sicurezza.

Loeppky 7: entra per Nikolov nel 2° set e non esce più. Aveva giocato male a Monza, si riscatta appieno. Conclude con 11 punti, il 61% d’attacco e i soliti colpi d’astuzia mancini.

Poriya, Orduna e Dirlic ng.

Andrea Scoppa