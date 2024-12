Le pagelle. Buchegger fra i migliori opposti visti al PalaBarton

DE CECCO 6 (1 b.s., 1 muro) – Appena la ricezione glielo consente scatena una folata di gioco al centro che quasi vale il secondo set. In generale tiene il side out di Modena a livelli elevati contro la miglior fase break del campionato. Basse, invece, le percentuali in contrattacco.

BUCHEGGER 7 (foto) (att. 74% su 19 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 50% su 2, 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – Probabilmente rimarrà questa la miglior prestazione di un opposto al PalaBarton in stagione.

DAVYSKIBA 5 (att. 32% su 22 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 55% su 22 con 2 err., 3 ace, 2 b.s., 1 muro) – Si accende all’improvviso nel secondo set, con la battuta e con l’attacco. Poi però non riesce ad alimentare il proprio fuocherello.

GUTIERREZ 5 (att. 38% su 16 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 53% su 15 con 1 err., 1 b.s.) – Tiene egregiamente in ricezione, ma ci mette un’ora e venti a non finire in pasto al muro con il contrattacco.

RINALDI sv (1 b.s.) – Sprofondato in fondo alle rotazioni di Giuliani, evidentemente è ritenuto troppo fragile in ricezione per far coppia con Davyskiba. Gettato nella mischia per Gutierrez nel momento più cupo del cubano, sul finire del secondo set, viene nuovamente sostituito senza colpe dopo un ace subito da altri (segnatamente Davyskiba).

MATI 6 (att. 29% su 7, 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Voto di incoraggiamento per il bel piglio al servizio: prende rischi che spesso pagano. In attacco però non sfonda e a muro la vede poco.

ANZANI sv (1 muro) – Entra dove Mati è più fragile, ossia a muro, e rimanda indietro un pallone potenzialmente decisivo. Da capire l’episodio incriminato del cartellino rosso a metà terzo set: è lui a far arrabbiare il secondo arbitro Luciani?

SANGUINETTI 7 (att. 100% su 8, 1 ace, 1 b.s., 2 muri) – Esemplare in attacco, la sola battuta che sbaglia è quella che chiude il match. A muro è l’unico ad acchiappare la pipe di Plotnytskyi.

FEDERICI 5 (ric. 30% su 20) – Dà vita a una buona prova fino a cinque minuti dalla fine, quando rimane piantato su una difesa particolarmente agevole che potrebbe valere il pari.

All. GIULIANI 5,5 – Preso atto della situazione complessa e della pressione sostanzialmente nulla, prende decisioni nette e chiaramente orientate al futuro: immediati i benefici, in termini di approccio e di chiarezza nei ruoli. Se Modena avesse giocato con idee così ben definite le tre partite che oggi le costano caro (quelle casalinghe perse contro Cisterna e Milano e, soprattutto, quella esterna con Grottazzolina) oggi la posizione in classifica sarebbe ben diversa.

PERUGIA: Giannelli 7,5, Ben Tara 6, Plotnytskyi 8, Ishikawa 7, Loser 7, Solé 6,5, Colaci 6. Cianciotta, Herrera e Semeniuk sv. All. Lorenzetti 7.

Fabrizio Monari